Blij weerzien met politie in Need for Speed Payback Raf Picavet

16u45 0 EA Need for Speed Payback Games De ooit eeuwige liefde tussen de Need for Speed games en de racegamer is een paar jaar geleden in een knipperlichtrelatie veranderd. De reeks sloeg met niet altijd even veel succes een nieuwe richting in. Voor de nieuwe Payback, gepland voor 10 november, ziet het er naar uit dat het binnenkort ‘terug aan’ is.

EA, sinds die allereerste Need for Speed in 1994 uitgever van de reeks, leek de laatste paar afleveringen wat op de dool met de serie. De concurrentie is er met de jaren niet kleiner of minder ambitieus op geworden en dat leidde tot soms lovenswaardige maar betreurenswaardig lauw ontvangen experimenten … waarna het daaropvolgende teruggrijpen naar eerdere succesformules als een zwaktebod werden gezien. Er moest iets gebeuren om Need for Speed terug op de linkse rijstrook te krijgen.

Payback

Wij mochten onlangs een paar uur in Payback duiken, het nieuwste hoofdstuk. Een pittige, niet geheel foutloze, maar absoluut aan te raden beleving. De makers gingen te rade bij de fans (en ongetwijfeld ook een stuk bij de cijfers van de best verkopende edities) en distilleerden daaruit een - op papier althans - winnende formule. Die bestaat uit een gigantische open wereld, de grootste ooit in de reeks. Een gevarieerde open wereld waar je je bewegingsvrijheid voor het eerst niet langer tot het asfalt beperkt is. Daarin vindt je honderden race-, stunt- en andere vierwieluitdagingen die je op eigen initiatief en risico wel of niet aangaat.

EA EA

The Speed & the Furious

Ook terug en grotendeels los van die uitdagingen is de centrale verhaallijn. Je speelt daarin als drie verschillende personages. Stuk voor stuk heel getalenteerde racers met elk hun unieke vaardigheden. Door omstandigheden en verkeerde levenskeuzes werkt dit trio samen met als uiteindelijke ambitie een de criminele organisatie total loss te rijden die de fictieve Amerikaanse gokstad Fortune City en wijde omgeving onder de hiel heeft. Het scenario doet z’n best om het tot een heel persoonlijk gebeuren te maken en dat doen ze – zeker als je het vergelijkt met de Fast & Furious films - lang niet slecht.

Hollywood op 4 wielen

De makers gaven grif toe dat die filmserie een sterke inspiratiebron voor Need for Speed Payback vormde. Dat merk je, ook al zal Payback de Need for Speed-veteranen ook doen denken aan de Underground- en Undercover-afleveringen. Alleen mag de spektakelknop hier af en toe op elf. Zo voerden we een heist van Hollywoodproporties uit met onwaarschijnlijke jumps, wagens die politiehelikopters uit de lucht tikken en uiteraard een levendige straatracecultuur. Af en toe neemt de game de camera over, maar meestal zit jij aan het stuur. Dat het hele plot met die races, stunts en andere filmisch gemotoriseerde ongein dient uitgeleefd is ietwat bij de haren getrokken, maar het blijft in de eerste plaats een racegame en een eerdere poging om de actie af en toe van vier wielen naar twee benen te verschuiven, werd de makers niet in dank afgenomen.

EA EA

Kick boven geloofwaardigheid

Need for Speed heeft zelden met een hyper-realistische simulatiebeleving geflirt en doet dat bij deze Payback zeker niet. Goeie reflexen en enige affiniteit met virtueel stuurwerk zijn een must, maar de beleving gaat voor op geloofwaardigheid. Met een beetje oefening (of het terugschroeven van de moeilijkheidsgraad) maakt iedereen kans op een eerste plaats, een lange drift, een gewonnen dragster-race of een plotgedreven verhaalmissie. Het gaat hard in deze game en de ontwikkelaar weet als geen ander hoe een gevoel van snelheid overtuigend naar een beeldscherm te vertalen. Crashes zijn gepast brutaal en die vrijheid om de stad uit te rijden en je eigen route, eventueel weg van het asfalt, naar die verafgelegen heuvel te zoeken, is een absolute plus.

EA EA

De zware voet der wet

Ook sterk zijn de terugkerende politie- en andere achtervolgingen. Volgens ons opnieuw een van de hoogtepunten van de hele game. De corrupte politie van Fortune City is voorzien van razendsnelle pk-monsters, een loodzware voet, een agressieve houding en een familielid van de commissaris die grof geld verdient aan een onderhoudscontract. Dat je behalve deze dienders afschudden dat af en toe ook nog tegen de klok moet doen, vinden we dan weer minder. Net zoals het feit dat je je avontuur met vrij bescheiden wagens begint, die je gestaag uitbouwt of inruilt voor beter presterende (eventueel nauwer op je rijstijl) aansluitende laagvliegers. Dat was jaren geleden het standaard protocol, maar de laatste tijd laten teveel games ons al van de eerste minuut het gaspedaal van een Mercedes AMG of een Bugatti Veyron indrukken.

Doe je eigen ding

Na een aanloop van pakweg anderhalf à drie uur, waarin je wegwijs wordt gemaakt in een vijftal verschillende racedisciplines, opent de game zich pas echt. Het verhaal zorgt voor een gevoel van progressie, maar je dwaalt zo veel en zo vaak af als je zelf wil. Al was het maar omdat scoren in die losse uitdagingen je een beter, meer gespecialiseerd wagenpark oplevert. Heb je niets met driftwerk of dragsterraces, dan kan je daar in de meeste gevallen met een wijde boog omheen karren en je volledig gooien op de uitdagingen en disciplines die je wel liggen. Net zoals je in het diepe car customization-systeem een wagen die eigenlijk met het oog op een andere discipline uit de fabriek rolde kan uitbouwen tot een winnaar in nagenoeg elke categorie.

EA EA

Aan het eind van onze vier uur durende rit, hongeren we naar meer. Need for Speed Payback lijkt het filmisch spectaculaire uit de Fast-films te koppelen aan de beproefde gameplay van de betere open wereld-afleveringen eerder in de reeks. En met een recente hattrick aan racers met een hoog realisme en navenante instapdrempel (Gran Turismo Sport, Project Cars 2 en tot op zekere hoogte ook Forza Motorsport 7) lijkt Payback de meer ongedwongen racegamer te bedienen.

Need for Speed Payback verschijnt op 10 november voor pc, PS4 en Xbox One met ondersteuning voor UHD-beeldschermen.