Binnenkort kan je met een PlayStation- of Xbox-controller gamen op je iPhone Joris Jansen kg

04 juni 2019

13u44

Bron: Tweakers.net 0 Games Apple maakt het mogelijk om controllers voor de PlayStation 4 en de Xbox One te gebruiken op eigen toestellen, zoals iPhone, iPads en Apple TV. De ondersteuning komt net op tijd voor de lancering van Apple Arcade, de langverwachte abonnementsdienst voor mobiele games.

CEO Tim Cook maakte de komst van ondersteuning van de twee gamecontrollers bekend op ontwikkelaarsconferentie WWDC in Californië. De controllers zullen voortaan compatibel zijn met Apples besturingssystemen iOS (iPhone), het nieuwe iPadOS (iPad) en tvOS (Apple TV).



De DualShock 4, de controller voor de PlayStation 4, kan je vanaf de herfst gebruiken met Apple-toestellen, laat fabrikant Sony weten. Voor de Xbox-controller houdt Microsoft het op “later dit jaar”. Concreet gaat het om de Xbox One-controller met bluetooth die sinds de komst van de Xbox One S beschikbaar is. Het is nog onbekend of alle onderdelen van de controllers worden ondersteund, zoals de aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Apple Arcade

De ondersteuning van beide gamecontrollers zal deels samenhangen met de komst van Apple Arcade, een abonnementsdienst voor mobiele games. Deze dienst komt in het najaar uit en maakt het mogelijk om meer dan honderd games, die op geen enkel ander platform beschikbaar zijn, te spelen op iPhone, iPad, Mac en de Apple TV.



De ondersteuning voor de controllers brengt enkele voordelen mee. Zo moeten Apple TV-eigenaars geen extra bluetooth-controller aanschaffen of aan de slag gaan met de meegeleverde aanraakgevoelige afstandsbediening. Ook zou je met je controller pakweg Fortnite kunnen spelen vanop je iPhone, wat iets handiger is dan de knoppen op het scherm.