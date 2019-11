Big in Japan: hoe west oost verovert in eSports Raf Picavet

12 november 2019

19u39 0 games Azië blijft de gouden graal voor wie iets willen betekenen in de miljardenbusiness die e-sport heet. Voor westerse gamemakers is het vaak een extra taaie queeste. De tactische shooter Rainbow 6 Siege van de Franse uitgever Ubisoft heeft alvast een voet tussen de deur in Japan. Hun e-sportdirecteur vertelt over hun ‘recept’ en de vaak verrassende verschillen tussen west en oost ... en het andere oost.

Nagoya Japan, 9 en 10 november. De vierduizend zitjes voor de Rainbow Six Siege Pro League Finals waren in een uur uitverkocht. Wereldwijd volgen miljoenen via livestreams de wedstrijden van deze tactische shooter, waarin naadloos teamwork net zo zwaar doorweegt als bovenmenselijke reflexen. Het heeft er alle blijk van dat ontwikkelaar Ubisoft een van die felbegeerde zeldzame plekje op de Aziatische e-sportmarkt heeft veroverd. Hun e-sportdirecteur François-Xavier Dénièle legt uit hoe, waarom en waarom het verkeerd het is om over die Aziatische e-sportmarkt in het enkelvoud te spreken.

Rainbow Six Siege telt 50 miljoen spelers en groeit nog steeds. Uitzonderlijk voor een game die zijn vierde verjaardag viert. Waarom dan die drive en het dure risico nemen om voet aan de grond te krijgen in die allesbehalve makkelijke Aziatische markt?

François-Xavier Dénièle: “Omdat dit nog steeds de bakermat van e-sport is. Hier in Azië staan ze jaren voor als het gaat om de aanvaarding van e-sport als een echte toeschouwerssport. Het is een vast onderdeel van hun popcultuur en hier ligt dus een gigantisch spelers- én publiekspotentieel. Als je als e-sportgame mee wil tellen op wereldschaal, dan moet je meetellen in Azië”.

De zaal hiernaast is uitverkocht. Dus wat Japan betreft, lijkt je missie alvast geslaagd. Waaraan is dat te danken?

Dénièle: Dat we deze Pro League Finals voor het eerst in deze regio houden is een bekroning van een twee jaar durend proces en een combinatie van verschillende factoren. Ten eerste hebben we een game die door zijn hardcorekarakter aansluit op de Aziatische gamer. Minstens zo belangrijk is die spelers als een gemeenschap te verenigen en die gemeenschap door continue ondersteuning te doen groeien. Dat lukt je dan weer enkel wanneer je rekening houdt met wat wij het lokale gamer-DNA noemen. Weet ook dat we in Japan dan wel twee miljoen spelers hebben, en dat de zaal hiernaast inderdaad vol zit, maar het kan nog beter. In Brazilië, een regio waar we eerder op inzetten, vullen we vandaag makkelijk een olympisch stadion met toeschouwers.

Mogen we daaruit afleiden dat dat DNA in Korea of China niet dezelfde is als hier in Japan?

Dénièle: Absoluut. Er is geen toverformule of gegarandeerd recept voor de hele Aziatische regio. Al speelt die meedogenloze, constant evoluerende tactische diepgang van onze game wel in op de affiniteit van de Aziatische gamer in het algemeen. Wat bij ons als te hardcore wordt gezien en de meerderheid van de gamers afschrikt, trekt hier die meerderheid juist aan.

Maar terug naar de verschillen. Kan je daarvan concrete voorbeelden tussen de verschillende Aziatische regio’s aanhalen?

Dénièle: Zeker, al wil ik liever niet al te veel generaliseren. Laat me beginnen met Japan. Hier domineerden de 1-vs-1-vechtgames jarenlang de competitieve gamercultuur. Online een paar vrienden optrommelen om mee samen in teamverband te spelen is hier niet de evidentie die het bij ons is. Dus organiseerden we de game en competities in het begin zo dat die solospelers zo drempelloos mogelijk naar die teamgameplay evolueerden. In Korea heb je enkel slaagkans wanneer je de game aanvaard krijgt in de gamingcafés waar de spelers nieuwe games leren kennen en al dan niet omarmen. In China heb je rekening te houden met plaatselijke partners en speelt de overheid een grotere rol. In Indonesië ligt de focus dan weer helemaal op e-sport als toeschouwer- en minder als spelersport. Australië en Nieuw-Zeeland kan je in grote lijnen met Europa vergelijken.

Geen enkel Japans team raakte tot in de laatste acht die hier op mogen aantreden. Misschien een regel inbouwen dat het gastland sowieso een afvaardiging mag opstellen?

Dénièle: (lacht) Zeer zeker niet. Elk team dat tot hier raakte, heeft daar hard voor gewerkt en het publiek hier apprecieert dat. Anders zag je nu lege zitjes. Wist je overigens dat wanneer je in Japan een ticket voor een evenement of een muziekconcert wil kopen, daar niet zoals bij ons snel bij moet zijn. Hier koop je een soort loterijbriefje. Wordt je lot getrokken, dan kan je met dat briefje je ticket gaan ophalen. En zo leren wij in deze regio elke dag weer iets nieuws.