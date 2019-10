Bezoek de HLN stand op GameForce in Mechelen en speel er de allernieuwste games (die je mee naar huis kan nemen) Redactie

03 oktober 2019

08u00 0 Games Ben jij dit weekend op GameForce in Mechelen? Dan kan je op de stand van HLN de allernieuwste games spelen én meteen ook mee naar huis nemen.

Het enige wat je daarvoor moet doen is in de huid van een game-journalist kruipen en jouw eerlijke beoordeling geven over deze 4 gloednieuwe games: GRID, The Surge 2, The Sojourn of Borderlands 3!

Onze redactie heeft bovendien een GameForce woordzoeker in elkaar gepuzzeld, wie de oplossing kan vinden maakt kans op een bijzonder Borderlands 3 pakket.

Meer spelletjes spelen? Je vind elke dag nieuwe puzzels, quizzes en games bij FUN in de HLN app. Vorm met de overgebleven letters het sleutelwoord en waag hierboven jouw kans om een van de allernieuwste games in de wacht te slepen.

Om te spelen op je computer, sleep je cursor over de letters van het woord. Speel je op smartphone, sleep je vingers over het scherm of tik de eerste en laatste letter van het woord aan. Met de overgebleven letters kan je een Tour-woord vormen, succes!