Belgische studio maakt een van eerste spelletjes voor gamedienst Google

07 juni 2019

13u32

De Belgische gameontwikkelaar Larian Studios werkt aan een van de eerste spelletjes die op de gamedienst van technologiereus Google te spelen zullen zijn. De studio uit Gent ontwikkelt 'Baldur's Gate 3', een zogeheten 'role-playing game'. Het zal speelbaar zijn op Google Stadia, het platform van de internetreus waarop videospelletjes op tv's, pc's, tablets en smartphones kunnen worden gestreamd.

Google maakte gisteren in een livestream heel wat details over het platform bekend. Naast de releasedatum, kostprijzen en technische gegevens, stelde Stadia-baas Phil Harrison ook een eerste reeks games voor die gamers op het platform zullen kunnen spelen. Als eerste verscheen een trailer voor ‘Baldur's Gate 3'.

"Stadia is de volgende sprong, het is behoorlijk revolutionair", zei Swen Vincke, oprichter van Larian Studios, na de trailer in de livestream van Google. "Door het spel naar Stadia te brengen, zal iedereen het in de hoogste kwaliteit kunnen spelen. Stadia is democratisch in dat opzicht, want het maakt geen onderscheid tussen welk platform waarop je het speelt." De videospeldienst van Google draait immers op servers van het technologiebedrijf.

Larian Studios maakte eerder onder meer het spel ‘Divinity: Original Sin 2'. Dat spel werd in februari dit jaar nog bekroond met de Belgian Game Award.

Stadia zal bij lancering in november beschikbaar zijn in veertien landen, waaronder ook België. Wie nu al Stadia aanschaft, de zogeheten 'Founders Edition', betaalt 129 euro en krijgt daarvoor een speciale controller en een Chromecast Ultra om de spelletjes naar de tv te streamen. Ook zit daarin al een abonnement van drie maanden op ‘Stadia Pro’, dat daarna 9,99 euro per maand kost. Sommige games zitten niet in het abonnement en moeten apart worden aangekocht. Volgend jaar komt ook een basisversie op de markt, waaraan geen maandelijkse kost is verbonden, maar waarbij de spelletjes wel in een lagere kwaliteit worden gestreamd.