Belgische League of Legends-competitie is terug! Bekijk hoogtepunten eerste speeldag

02 juni 2020

11u55 0 games Na een pauze van twee maanden start het nieuwe seizoen van de Belgische League of Legends-competitie. Sector One, de ongeslagen winnaar van het eerste seizoen, startte alvast sterk.



Sector One vs. Brussels Guardians

In de eerste match van de avond nam de winnaar van de vorige split, Sector One, het op tegen de nummer vijf van vorig seizoen, Brussels Guardians. Sector One nam al snel de teugels in handen via hun jungler Dibu, die al vroeg twee kills op zijn graves wist te verzamelen. Van daaruit speelde Sector One voornamelijk vanuit de midlane en de jungle, die ver op voorsprong kwamen te liggen door mooi samenspel tussen Night en Dibu. Na twee heralds ging het al op 21 minuten naar de baron, die Sector One makkelijk binnenhaalde. Daarna trok Sector One zijn voet van de rem en met twee stevige teamfights sleepten ze de overwinning in de wacht.

RSCA Esports vs. KVM Esports

De twee voetbalclubs keken elkaar al meteen op de eerste speeldag in de ogen. In hun vorige confrontatie tijdens de play-offs was het RSCA Esports dat het sterkst was, maar KVM Esports werkte stevig aan z’n ploeg tijdens de transferperiode. KVM Esports en RSCA Esports hielden elkaar grotendeels in evenwicht, al was de KVM Esports-samenstelling beter geschikt voor late game. Toch beukte RSCA Esports de deur open met drie grote teamfights waarin het KVM Esports compleet uit elkaar speelde, met een Baron op 25 minuten tot gevolg en een gold lead van 7.000. RSCA Esports keek niet meer achter zich en maakte het af met een laatste teamfight.

Sector One vs. Aethra Esports

Aethra Esports werd vooraf genoemd als het team dat het Sector One misschien wel eens moeilijk zou kunnen maken. Dat bleek ijdele hoop, want Sector One nam Aethra meteen in een houdgreep via Dibu, die nogmaals toonde waarom hij de beste jungler in de Belgian League wordt genoemd. Na 18 minuten had Sector One al 3 Dragons neergehaald en een gold lead van 7000 achter zijn naam. Na amper 23 minuten was de match voorbij: Sector One blijkt het dominantste team in België op dit moment.

RSCA Esports vs. Team 7AM

RSCA Esports bekampte ook nieuwkomer Team 7AM, een team dat zich nog moest bewijzen in de Belgian League. De match werd gekenmerkt door de vele teamfights, waarbij geen van beide teams écht een voorsprong kon uitbouwen. Toch vond RSCA Esports belangrijke kills, waarvan eentje op Team 7AM jungler CutieKatie, dat hen een Baron bezorgde. Met die Baron konden ze een finale push opzetten en wist RSCA Esports de basis van Team 7AM in puin te leggen. RSCA Esports deed het fantastisch met twee gewonnen wedstrijden op de eerste speeldag, terwijl Team 7AM een valse start neemt.