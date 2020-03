Bekijk hoogtepunten play-offs Belgische League of Legends-competitie redactie

26 maart 2020

Timeout Esports is de tweede finalist van de Belgian League. Het klopte RSCA Esports, dat zo strandt op de derde plaats. In de finale wacht maandag Sector One. In de eerste match gingen beide teams voor vertrouwde keuzes. RSCA Esports koos zo de Jarvan IV voor Findus en de Kled voor Keabambi. Bij Timeout pakte Slyv3r zijn Heimerdinger op, terwijl Dragflick verraste met de Kalista in de midlane. De game ging heel erg gelijk op, met Timeout Esports dat veel sterker in zijn lanes stond, en RSCA Esports dat makkelijker de kills vond. Het bleef bijna tot 40ste minuut gelijk opgaan tot Timeout Esports met een slimme verdeel-en-heerstactiek RSCA Esports uit elkaar trok. Op die manier konden ze de basis van RSCA Esports binnendringen en hen de doodsteek toedienen.

In de tweede game maakte RSCA Esports grotendeels dezelfde keuzes, met uitzondering van een Gragas in de jungle en een Trundle-support. Bij Timeout zagen we Dragflick op de LeBlanc en een Olaf in de jungle. Slyv3r koos opnieuw voor Heimerdinger en kreeg een Drawleks op Zilean naast zich in de botlane. RSCA Esports vond vroeg kills, maar verder verliep de tweede game hetzelfde als de eerste. Toch was het Timeout Esports dat de grote objectives zoals Baron kon binnenhalen. Na een ultiem gevecht rond de Dragon konden ze RSCA Esports opzijschuiven.