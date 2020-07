Bekijk hoofdpunten van eerste twee play-offs Belgian League redactie

31 juli 2020

15u15 0 games Nadat Sector One zich maandag plaatste voor de finale moesten Aethra Esports en Team 7AM gisteren nog uitmaken wie het zou opnemen tegen KVM Esports volgende week in de halve finale.



In de eerste wedstrijd van de avond haalde Aethra Esports de eerste kill binnen, maar Team 7AM antwoordde snel met een snelle gank en een vroege Dragon. Aethra bleef doordrukken en vond nog twee kills, wat resulteerde in een gold lead voor hen van 1.500 na amper tien minuten. Team 7AM haalde de tweede Dragon neer, maar Yoni bekocht dat opnieuw met z’n leven. In een gevecht rond de derde Dragon was het Team 7AM dat zichzelf op Soul Point kon zetten, maar ze verloren drie spelers aan Aethra, waardoor de gold lead 6.000 bereikte.

Het ging helemaal fout voor Aethra in de midlane toen Yoni drie kills kon oppikken met z’n Karthus, waardoor Team 7AM de Ocean Soul kon binnenhalen hoewel 7AM nog steeds 5.000 gold achterstond. Aethra Esports moest een knop omdraaien en dat deed het door Baron neer te halen, gevolgd door drie kills. Toplaner Tuomari bleef rustig doorduwen in de botlane en kon een inhibitor neerhalen, waarna beide teams richting de Elder Dragon keken. Die Elder Dragon ging uiteindelijk naar Aethra na een zoveelste slordige teamfight, wat meteen het einde van de game betekende.

Tweede wedstrijd

Aethra Esports begon actiever aan de tweede wedstrijd met een vroege Dragon. Na een fight in de toplane konden ze ook de Rift Herald neerhalen. Ook de tweede Dragon ging zonder problemen naar Aethra Esports, maar het gold bleef nagenoeg gelijk. Na het neerhalen van de Rift herald ging ook de derde Dragon naar Aethra, dat heel strak de wedstrijd in handen had.

Iets later won Aethra een cruciale teamfight en haalde het het ganse team van Team 7AM neer, met Mountain Soul en een Baron tot gevolg. De gold lead voor Aethra groeide zo naar 7.000 op 25 minuten. Na een ultieme fight in de basis van Team 7AM kon Aethra Esports de nodige kills vinden om zo de game af te werken.

Country Finals

Aethra Esports trekt naar de volgende ronde, waar ze KVM Esports tegenkomen. Ze kwalificeren zich ook voor de Country Finals, die later dit jaar plaatsvinden.