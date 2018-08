Basketgame 'NBA 2K19' wordt in ons land aangepast vanwege gokwetgeving Julian Huijbregts sam

22 augustus 2018

16u29

Bron: Tweakers.net 0 Games Een speciale versie van basketgame NBA 2K19 verschijnt in België niet, terwijl de normale versie werd aangepast. Dat is het gevolg van de Belgische gokwetgeving, die ook betrekking heeft op zogenaamde lootboxes in games.

Die lootboxes zijn virtuele schatkisten met voorwerpen die spelers tijdens het spel kunnen gebruiken. Spelers weten vooraf niet wat er in zo’n kist steekt, waardoor ze dus letterlijk een gok doen. Dat wordt een probleem wanneer spelers echt geld kunnen inzetten om zo'n schatkisten te bemachtigen.

Belgische gokwetgeving

Uitgever 2K Games past daarom zijn NBA 2K19-basketbalgames aan om te voldoen aan de Belgische wetgeving. De lootboxes, die MyTeam-packs heten in de game, zijn in ons land niet te koop met echt geld. Spelers kunnen alleen nog maar packs kopen met punten die ze verdienen in het videospel. De uitgever laat wel weten het niet eens te zijn met de interpretatie van de Belgische kansspelwetgeving door de Belgische Kansspelcommissie, maar daar wel mee in gesprek te blijven.

Door de beslissing mag de 20th Anniversary Edition van NBA 2K19 niet verkocht worden in België. Die uitvoering van de game bevat een aantal MyTeam-packs, die in ons land dus niet zijn toegestaan. Een klant die de game besteld had, kreeg daarover een mededeling van de uitgever toegestuurd.

Nederland

Ook in Nederland werd de game aangepast zodat spelers geen toegang meer krijgen tot een veilinghuis waar inhoud uit lootboxes kan worden verhandeld. In april verklaarde de Nederlandse Kansspelautoriteit namelijk dat games met lootboxes waarvan de inhoud verhandelbaar is, in strijd zijn met de gokwet. Ook in Nederland zegt 2K nog verder te overleggen met de Kansspelautoriteit.

De lootboxes kwamen vorig jaar in opspraak, waarna de Belgische Kansspelcommissie Overwatch, Star Wars Battlefront 2, FIFA 18 en Counter-Strike Global Offen­sive onderzocht. In april dreigde ze met miljoenenboetes, maar die zijn voor zover bekend nog niet uitgedeeld. De Nederlandse Kansspelautoriteit zei op te zullen treden tegen games na het verlopen van de deadline in juni, maar daarvan zijn ook nog geen concrete gevallen bekend.

De game verschijnt op 11 september voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en Microsoft Windows.

