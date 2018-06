Assassin's Creed Odyssey trekt naar Griekenland en gaat RPG-toer op Mark Hendrikman sam

12 juni 2018

16u09

Bron: Tweakers.net, Ubisoft 0 Games De nieuwste Assassin's Creed heet Odyssey en speelt zich af in het oude Griekenland. De game bevat veel RPG-kenmerken en spelers kunnen kiezen uit een mannelijk of vrouwelijk personage.

De setting is de vijfde eeuw voor Christus tijdens de tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen Sparta en Athene. De hoofdrolspelers Alexios en Kassandra zijn huursoldaten met Spartaans bloed die uitgroeien van verstotenen tot helden. "Ontdek heel Griekenland, van ongerepte stranden tot levendige steden, van de hoogten van besneeuwde bergtoppen tot de diepten van de Egeïsche Zee", stelt Ubisoft.

Zoals gebruikelijk in de Assassin's Creed-games komen de spelers in contact met verschillende grote figuren uit de geschiedenis. Opvallend is dat de dialogen het verloop van het verhaal beïnvloeden, zo blijkt op de E3-persconferentie van Ubisoft. Ook de marinegevechten die voor het eerst te zien waren in Assassin's Creed 4: Black Flag komen terug. In de gameplaydemo valt op dat de hordes vijanden nu een stuk groter kunnen zijn.

Assassin's Creed Odyssey komt uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Windows op 5 oktober.

