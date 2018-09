Assassin's Creed brengt héérlijk eerbetoon aan Trainspotting met 'Choose Life'-trailer sam

22 september 2018

10u10 1 Games Wat heeft Assassin's Creed met Trainspotting te maken? Op het eerste gezicht geen fluit. Maar de nieuwste trailer van de aankomende game Assassin’s Creed Odyssey brengt wel een prachtig en hilarisch eerbetoon aan de filmklassieker uit 1996.

De live-actiontrailer is een parodie op de befaamde openingsscène van de film, een zinderende aanklacht tegen de consumptiemaatschappij en de druk die het maken van keuzes met zich meebrengt. En laat die keuzevrijheid nu centraal staan in de game.



"Assassin’s Creed Odyssey laat spelers cruciale keuzes maken die impact hebben op het verhaal, door ze te laten kiezen wat ze zeggen, wie ze vertrouwen en wat ze doen in een grote open wereld die constant evolueert", meldt producent Ubisoft. "Elke keuze die ze maken, heeft gevolgen."

Terwijl de iconische speech van Irvine Welsh en het nummer Lust for Life van Iggy Pop weerklinken, zie je Alexios vechten, vluchten en zuchten. De nakomeling van de legendarische Spartaanse generaal Leonidas is een van de hoofdrolspelers in de nieuwe game, die verschijnt op 5 oktober.