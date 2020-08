Apple ziet hoe Fortnite eigen betaalsysteem lanceert: schietspel meteen uit App Store verwijderd redactie

13 augustus 2020

22u15

Bron: ANP 4 Games Apple heeft het populaire schietspel Fortnite uit zijn App Store verwijderd. Dit gebeurde enkele uren nadat de maker van de game, Epic Games, met een nieuw betaalsysteem was gekomen voor mobiele spelers. Met dat nieuwe systeem probeerde Epic bepaalde verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen.

Volgens Apple staat in de regels van de eigen onlinewinkel dat er voor zogeheten in-app-betalingen - wanneer gamers iets kopen in het spel - telkens ook een klein bedrag aan Apple overgemaakt moet worden. Epic Games zou met zijn nieuwe betaalsysteem bewust deze regels hebben overtreden, vandaar dat Apple zich genoodzaakt zag het spel te verwijderen.

Het concern achter onder meer de iPhone en de iPad heeft laten weten met de spelletjesmaker in gesprek te willen. Als Epic Games met zijn betaalsysteem weer aan de regels van Apple voldoet, dan mag Fortnite weer terugkomen in de App Store. Epic Games heeft op zijn beurt in een reactie aangegeven juridische stappen te zullen ondernemen om de actie van Apple.

Apple nadert beurswaarde van 2 biljoen dollar (2.000.000.000.000 $)

Net vandaag was de Californische tech-gigant in trek op de beurzen in New York. Apple stevent wat betreft beurswaarde af op de 2 biljoen dollar (2.000.000.000.000 $), en dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. De iPhone-maker ging 1,8 procent hoger de handel uit, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op ongeveer 1970 miljard dollar. Mogelijk wordt de grens van 2 biljoen dollar ergens in de komende dagen doorbroken.



Het aandeel Apple zit al langer in de lift. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het olieconcern, dat in december naar de beurs in Riyad ging, was eerder al 2 biljoen dollar waard, maar door de coronacrisis zakte de olieprijs en ook de beurskoers van bedrijf.