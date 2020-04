Animal Crossing: New Horizons breekt record van digitale verkoop consolegames Redactie

23 april 2020

12u52

Bron: Tweakers 4 Games Volgens analistenbureau SuperData zijn er in een maand tijd vijf miljoen digitale exemplaren van Animal Crossing: New Horizons verkocht. Niet eerder was er een consolegame die zo vaak over de digitale toonbank ging in dat tijdsbestek.

Het record van de meeste digitale verkopen in een maand lag tot nu toe bij Call of Duty: Black Ops 4, schrijft SuperData. Dat is nu verbroken door Animal Crossing: New Horizons, een game die alleen voor de Nintendo Switch verkrijgbaar is. Het analistenbureau zegt dat er in een maand tijd vijf miljoen digitale exemplaren van de game zijn verkocht, net zoveel als van Super Smash Bros. Ultimate en Pokémon Sword and Shield tegelijk, in de eerste maand dat die games uitkwamen.

Hoeveel exemplaren er in totaal van de nieuwe Animal Crossing-game zijn geleverd, is nog niet bekend. SuperData richt zich met zijn analyse alleen op de digitale verkopen, de fysieke exemplaren zijn niet meegeteld. Nintendo maakt begin mei zijn kwartaalcijfers bekend en komt dan waarschijnlijk met officiële verkoopcijfers.

Lockdown

Het grote aantal digitale verkopen heeft waarschijnlijk deels te maken met sluitingen van winkels door maatregelen tijdens de coronacrisis. Daardoor zouden meer mensen de digitale versie hebben gekocht, in plaats van een fysiek exemplaar. Volgens SuperData heeft de coronacrisis veel invloed op de uitgaven van gamers. In maart zouden gamers wereldwijd tien miljard dollar (9,28 miljard euro) hebben uitgegeven aan digitale games en in-gameaankopen. Dat is 11 procent meer dan een jaar geleden en een record.

Van Doom Eternal zijn volgens SuperData drie miljoen digitale exemplaren verkocht in maart. Dat is drie keer zoveel als exemplaren van Doom 2016 in de eerste maand nadat die game uitkwam. Vr-game Half-Life: Alyx is in maart volgens de analisten door 860.000 gamers gespeeld. Directe verkopen zouden 40,7 miljoen dollar (37,8 miljoen euro) hebben opgeleverd. De game wordt ook gratis gebundeld bij de Valve Index-headset.