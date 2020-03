Anderlecht vs. KV Mechelen in e-sport: volg de vier wedstrijden hier live vanaf 19 uur redactie

02 maart 2020

16u21 0 games In de Belgische League of Legends-e-sportcompetitie is het knokken geblazen voor een plaatsje in de play-offs. Dé match om naar uit te kijken is die van RSCA Esports tegen KVM Esports, die respectievelijk nog maar twee en één keer konden winnen. Vanaf 19 uur kan je alles hier live volgen.

RSCA Esports verloor vorige week van rechtstreekse concurrent Aethra Esports, dat zo een optie nam op de play-offs. Om 19 uur staat Aethra Esports tegenover de huidige nummer twee, Timeout Esports. Om 20 uur kan RSCA Esports de zure smaak van drie nederlagen op rij proberen door te spoelen tegen die andere voetbalclub, KVM Esports. Voor de Mechelaars is deze wedstrijd mogelijk de laatste hoop op een plek in de play-offs. Als RSCA Esports wint, heeft die ploeg namelijk twee overwinningen meer dan de huidige nummer 5 en 6 in de stand, namelijk KVM Esports en Brussels Guardians.

Aethra Esports moet vanavond twee keer aan de bak, want om 21 uur wacht Brussels Guardians, dat al sinds de eerste week van de Belgian League geen enkele overwinning meer in de wacht kon slepen. De Brusselaars moeten winnen als ze nog kans willen maken op een plaats in de play-offs. Ook rode lantaarn KVM Esports speelt vanavond twee keer, want om 22 uur staan ze oog in oog met het ongeslagen Sector One.

Stand: