Anderlecht en KV Mechelen weer oog in oog in e-sport: volg de Belgian League hier live Redactie

29 juni 2020

18u36 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de vijfde week van de Belgische League of Legends-competitie moet RSCA Esports na drie slabakkende weken nog eens proberen te winnen van Team 7AM, dat onderaan de ranglijst bengelt. Sector One won vorige week z’n twintigste wedstrijd op rij en zal tegen Aethra Esports zeker en vast proberen die reeks verder te zetten. Aethra Esports kon de grote verwachtingen nog niet inlossen en staat momenteel op een gedeelde derde plek met Brussels Guardians en RSCA Esports.

KVM Esports en RSCA Esports kijken elkaar weer in de ogen, en bij winst knokt KVM Esports zich met één been in de play-offs. In de vierde match is het afwachten of Brussels Guardians potten kan breken tegen hét team in vorm, namelijk Sector One.