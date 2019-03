Al 16 gamers opgepakt in India omdat ze Fortnite-concurrent PUBG speelden kg

18 maart 2019

11u45

Bron: BBC, The Indian Express, CNET 0 Games Minstens zestien mensen in India zijn gearresteerd nadat ze werden betrapt op een potje PUBG, de voornaamste concurrent van Fortnite. Het spel werd begin deze maand verboden in de Indische deelstaat Gujarat omdat het volgens de plaatselijke autoriteiten “te verslavend” is en leidt naar meer geweld.

Nog geen maand na het verbod op PUBG kliste de politie al zestien overtreders. In sommige gevallen werden de gamers op heterdaad betrapt, volgens de lokale politie. Minstens vier van hen, mannen tussen 20 en 31 jaar oud, verbleven enkele nachten in de cel.



Sinds 6 maart is PUBG – PlayerUnknown’s Battlegrounds – verboden in Gujarat, een Indische deelstaat met zo’n 60 miljoen inwoners. In het ‘battle royale’-spel worden honderd gamers gedropt op een eiland en is het de bedoeling om andere tegenstanders uit te schakelen en als enige overwinnaar over te blijven.



De ban geldt concreet voor de mobiele versie van het spel, rapporteert de Hindustan Times. En die variant voor de smartphone is immens populair. Eind vorig jaar werden er wereldwijd 200 miljoen mobiele spelers geteld, ongeveer evenveel als het vergelijkbare Fortnite. In India was PUBG Mobile vorig jaar één van de meest gedownloade mobiele games in het hele land.

“Verslavend”

Volgens de lokale autoriteiten zou het spel leiden naar een “gewelddadige attitude onder jongeren” en zou het “te verslavend” zijn, vooral voor studenten. Het verbod kwam er nadat er volgens lokale nieuwsmedia “verschillende meldingen” waren van PUBG-spelers die verslaafd raakten aan het spel. Een 18-jarige jongen in Mumbai zou zelfmoord hebben gepleegd omdat hij geen smartphone te pakken kreeg die PUBG Mobile ondersteunde.



Ook op andere plaatsen in India oogst het spel nu kritiek. Een minister in de deelstaat Goa noemde het spel een “demon in elk huis” en overweegt eveneens een verbod, meldt BBC. Vreemd genoeg lijkt concurrent Fortnite buiten schot te blijven, hoewel de opzet van de spellen nagenoeg dezelfde is.

Verrassend

Het team achter PUBG Mobile liet in een officieel statement weten “verrast” te zijn door het verbod. “We zijn aan het werk om de legale basis achter zo’n ban te begrijpen en hopen dat we een constructieve dialoog kunnen opstarten met de relevante autoriteiten om onze doelen uit te leggen en om het verbod in te trekken”, klinkt het volgens The Indian Express.

Bekijk ook: