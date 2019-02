Aan deze vier topgames heb je ontzettend lang spelplezier Ronald Meeus

20 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Games Netflix concurreert in de praktijk meer met videogame Fortnite dan met betaalzender HBO, liet Netflix-CEO Reed Hastings zich onlangs ontvallen. De recentste videogames zijn er dan ook vooral op gericht om zo lang mogelijk gespeeld te worden. De volgende vier games zijn dat ook echt wel waard.

Fortnite

De koning der tijdrovende games is vandaag uiteraard Fortnite. De titel kwam eind 2017 op de markt na een lange ontwikkelingstijd, maar was onmiddellijk een grandioos succes bij gamers. Meer dan 200 miljoen spelers hebben de game intussen gedownload. Volgens de recentste cijfers zitten er daar op piekmomenten tot 8 miljoen tegelijkertijd van in de game! Duizelingwekkende cijfers, maar uitgever Epic Games zag het dan ook slim door de game op zowat álle platformen uit te brengen; van pc over consoles tot smartphones. En de game zelf is ook gratis, al kosten de outfits en de dancemoves wel geld. Bekijk hier Fortnite.

Apex Legends

Meer dan 25 miljoen geregistreerde spelers in de week volgend op de release: wat de nieuwe onlinegame Apex Legends voor elkaar kreeg doet zelfs Fortnite niet na. Deze game werd zo een wat onverwachte topper voor gamehuis Electronic Arts, die de ‘Battle Royale’-formule van Fortnite creatief bijwerkte door onder meer de spelers in groepjes van drie bij elkaar te brengen, hen ook drie verschillende rollen te laten kiezen en hen op een perfect eenvoudige manier met elkaar te laten communiceren. “Je stapt elk spel binnen met een plan en je komt er weer uit mét een verhaal: dat is onze opzet”, aldus producer Drew McCoy. Apex Legends is gratis op PlayStation 4, Xbox One en pc, maar je kunt ook (louter cosmetische) upgrades kopen. Bekijk hier Apex Legends.

Anthem

Ook uit de stal van Electronic Arts en vanaf deze week te koop: Anthem, een nieuwe game van EA’s interne keurmerk Bioware. Die Canadees-Amerikaanse studio werd vooral bekend met de Mass Effect- en Dragon Age-games en lanceert nu een nieuwe game waarin je in vliegende exoskeletten doorheen een verwoeste planeet suist en daarin de strijd aangaat met andere groepen overlevenden. Er zit wel een verhaallijn in Anthem, maar de kern van de game gaat over het exploreren van de wereld zelf. “Het is een dynamische wereld waarin je elkaar kunt tegenkomen tijdens het doorlopen van je persoonlijke queeste”, zegt game director Jonathan Warner. “En we doen dat op een manier die je nog niet kende van andere games met een gedeelde wereld: het weer en de dag- en nachtcyclus zal gesynchroniseerd worden, zodat alle spelers dezelfde ervaring hebben op hetzelfde moment.” Bekijk hier Anthem.

The Division 2

Het Franse Ubisoft bouwde in The Division 2 ook zo’n - opgelet, spelersjargon - ‘persistente wereld’, waarin spelers kiezen of ze solo dan wel in groep missies aanvatten. The Division speelt zich af in Washington D.C., nadat een pandemie de geordende wereld overhoop gooide. Als speler maak je deel uit van een door de Amerikaanse overheid getrainde burgermilitie die de orde moet herstellen in de door gewapende bendes verscheurde stad. Je taak is dus vooral schieten en je personage versterken, zodat je mettertijd ook zwaardere beproevingen aankan. Voor sommige opdrachten moet je ook echt samenwerken met medespelers. The Division 2 is bedoeld als lang-te-spelen-game; de verhaallijn op zich neemt ongeveer dertig uur speeltijd in beslag, maar ook daarna volgen er talloze extra uitdagingen. Bekijk hier The Division 2.

