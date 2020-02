95-jarige oma krijgt gloednieuwe Game Boy toegestuurd nadat oud toestel stukgaat YV

26 februari 2020

15u22

Bron: Nintendo Life, Forbes 0 Games In een Japanse krant is een hartverwarmend verhaal vorige week opgedoken over een 95-jarige oma uit Japan die van Nintendo gratis een gloednieuw toestel van de Game Boy toegestuurd kreeg, nadat haar 30 jaar oud model het begaf. Opmerkelijk is dat Nintendo in 2003 stopte met de gameconsoles te produceren.

De dochter van de vrouw, Kuniko Tsusaka, heeft het verhaal van haar moeder recentelijk gedeeld in een editie van de Japanse krant Asahi Shimbun. Ze zegt dat haar moeder altijd haar Game Boy bij haar had, om Tetris te spelen. Wanneer de vrouw 95 jaar oud werd, stopte haar toestel met werken.

Na een tevergeefse zoektocht naar een nieuw toestal, legde de vrouw in een handgeschreven brief naar de klantendienst van Nintendo uit dat haar toestel stuk was gegaan. Binnen de week kreeg ze antwoord, waarin stond dat Nintendo de onderdelen niet meer had om haar toestel te repareren. Bij de brief zat wel een gloednieuw model, dat Nintendo nog ergens in een voorraad had teruggevonden.

Ondertussen is de vrouw gestorven. Ze werd 99 en was volgens haar dochter Nintendo erg dankbaar dat ze de laatste vier jaar van haar leven nog Tetris op haar vertrouwde console kon spelen.