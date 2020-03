7 kindvriendelijke games om je kroost mee zoet te houden

Ronald Meeus

24 maart 2020

11u30

Het wordt nog wel eventjes thuiszitten met de kroost. Los van schoolwerk en klusjes kunnen videogames voor wat afleiding en plezier zorgen. Onze tech-specialist ging op zoek naar enkele kindvriendelijke games, natuurlijk niet-gewelddadig en soms ook leerrijk.

Super Mario Maker 2

Op Switch

Super Mario spelen? Ja, maar eerst zelf maken! In Super Mario Maker 2 maak je bij wijze van spreken je eigen games door de levels zelf in mekaar te boksen. Qua stijl en functies en bruikbare items heb je ongelofelijk veel mogelijkheden, want het hele archief van Mario-games past and present wordt erbij gesleurd, inclusief visuals van Super Mario 3D World. Zelf niet zo’n creatieve held? Geen probleem: honderden fans hebben intussen al ontelbaar veel speellevels gecreëerd - sommige echte pareltjes -, die je naar hartenlust kan downloaden. Bekijk hier Super Mario Maker 2.

Forza Motorsport 7

Op Xbox One

Op de Xbox One vind je de beste racegamefranchise van het moment: Forza Motorsport, een serie racegames uitgebracht door een eigen studio van Xbox-fabrikant Microsoft. Twee jaar geleden kwam het recentere Forza Horizon 4 uit, maar het decor van die open-wereld-racer is een beetje mager. Dan kies je beter voor editie 7: betere races, auto’s, enzovoort. Bekijk hier Forza Motorsport 7.

Dreams

Op PlayStation 4

Gelijkaardig aan Super Mario Maker, zou je ook Dreams een soort bouwpakket voor zelfgemaakte games kunnen noemen. Eigenlijk is dat wel niet hoe de makers van de game, de Britse studio Media Molecule, het zien. Hun concept: een droomfabriek waarmee je interactieve ervaringen kan ontwerpen. De toolkit is trouwens al eerder op maat van professionele gamers, maar eens je er mee uit de voeten kan, kan je wel écht geweldige dingen in mekaar knutselen. Bekijk hier Dreams.

Minecraft

Op alle platformen

Nog meer creativiteit met Minecraft, de evergreen onder de kidsgames. Het landschap verbouwen en vervolgens de grondstoffen gebruiken om je eigen bouwsels op te trekken: dat is de kern van deze immense klassieker, waarmee de kids urenlang bezig zullen zijn. Het is een game zonder noemenswaardige regels, doelen, tegenstanders of een leercurve, en druist daarmee in tegen zowat alle bestaande regels op gebied van gameontwerp. Minecraft is letterlijk virtuele Lego, maar dan in een uitgesproken outdoor-thema: bomen omhakken en ertsen ontginnen, om er je eigen creaties mee te maken. Bekijk hier Minecraft.

Fifa 20

Op alle platformen

Een potje voetbal kan er ook altijd in, zeker nu de echte wedstrijden niet meer gespeeld worden. Fifa 20 bevat de gewoonlijke rist aan mogelijkheden om wereldwijde voetbalkampioenschappen te spelen, met natuurgetrouwe AI-nabootsingen van bekende spelers in je teams. Maar onder het tweede onderdeel Volta kun je ook gewoon een potje straat- of zaalvoetbal spelen. In het gedeelte dat in voetbalstadions wordt gespeeld zullen spelers die voorgaande Fifa-edities speelden merken dat het spel wat bedaarder is: je kunt het spel beter inschatten en meer tactisch spelen. Bekijk hier Fifa 20.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Op Switch en Wii U

Zo’n grote open werelden om lekker in verloren te lopen? Ze zijn niet dik gezaaid als je ze ook relatief kindvriendelijk en dus geweldloos wil. Slechts eentje springt er tussenuit, The Legend of Zelda: Breath of the Wild: deze fenomenale fantasy-openwereldgame brengt je naar de meest magische oorden in het fabelland Hyrule. De wereld is van een overweldigende schoonheid, en het doorkruisen ervan duurt lang - ook al heb je leren zweefvliegen of heb je een paard -, zonder dat het echt zo voelt. Bekijk hier The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Spyro Reignited Trilogy

Op PS4, Xbox One, Switch en pc

Voor liefhebbers van 3D-platformgames in een lieflijke, kleurrijke wereld is er de Spyro Reignited Trilogy, een compilatiegame waarin het paarse draakje uit de drie Spyro-games (1997-2000) op een modern hd-scherm komt gedarteld. Vuurspuwen, na een sprong flapperend in de lucht blijven, kopstoten uitdelen aan tegenstanders en het decor: de drie games hebben in hun tijd een astronomisch hoge standaard gezet qua besturing en dynamiek. De beweegbare camera, de finesse in de spelmechanieken en de met een scherp oog afgemeten springafstand maken van deze heruitgave een herontdekking. Bekijk hier Spyro Reignited Trilogy.

Vergelijk hier de populairste games geschikt voor kinderen tot 12 jaar.

