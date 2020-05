15-jarige gamer wint meer dan 110.000 euro met Fortnite-toernooi JOBR

25 mei 2020

17u48

Bron: AD 0 Games Tijdens een online gametoernooi heeft een 15-jarige Duitse gamer een prijs van 120.000 dollar, dat is een slordige 110.000 euro, in de wacht gesleept. De tiener won dit bedrag tijdens een wedstrijd op de populaire game Fortnite.

De gamer won het enorme bedrag tijdens de Fortnite Champion Series Invitational Europe, een internationaal bekend toernooi. JannisZ, zoals de gamer in het spel heet, won 120.000 dollar uit een totale prijzenpot van maar liefst 2 miljoen dollar of 1.830.000 euro. Fortnite-toernooien staan dan ook bekend om hun grote prijzenpotten. Zo’n 95.000 kijkers keken live naar de finale van het toernooi op YouTube en Twitch.

Wereldkampioen

De Duitse JannisZ was niet de enige tiener die afgelopen weekend een flink zakcentje bij elkaar sprokkelde. Ook de 16-jarige Furious won een mooi bedrag van 100.000 dollar of 92.000 euro. De wereldkampioen Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf, had het zwaar en kon zijn titel niet waarmaken op het toernooi. Hij werd 40ste en won “slechts” 600 dollar of 550 euro.

