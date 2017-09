13 irritante dingen die je gegarandeerd meemaakt wanneer je FIFA speelt met vrienden sam

14u45 21 thinkstock Games Morgen verschijnt voetbalgame FIFA 18, traditiegetrouw goed voor een hoop gameplezier. Maar ook frustratie, zeker wanneer je samen met vrienden speelt en ze keer op keer deze stoten uithalen:

1. Ze veranderen niet alleen de opstelling, maar ook de bezetting van hun hele team

screenshot

De voorbereiding duurt zo nog langer dan de match zelf!

2. Iemand drukt op de pauzeknop tijdens jouw belangrijke aanval

screenshot

Die bal zou anders zéker binnen zijn geweest.

3. Je tegenstander gluurt naar jouw controller wanneer je een penalty trapt

4. Mensen geven de hele tijd commentaar bij hun eigen acties

"Jaah! Binneuh! Dag moeder! DAG MOEDER!"

5. Ze zijn aan het winnen en blijven de bal achteraan rondspelen om tijd te winnen

rv

Spelbedervers!

6. Jij krijgt 'toevallig' de slechte controller

rv

7. Je tegenstander doet ook in het echt een vreugdedansje

"Who's your daddy?! WHO'S YOUR DADDY!"

8. Ze doen op de meest ongepaste momenten overstapjes en andere trucjes, puur om op je zenuwen te werken

9. Mensen die altijd en alleen willen spelen met Barcelona

10. Ze weigeren de herhalingen van hun eigen doelpunten weg te klikken

Nog erger wanneer het penalty's zijn. Zie ook puntjes 4 en 7.





11. Vuile spelers die constant smerige tackles maken en dan klagen dat ze eindigen met rode kaarten

Eigen schuld!

12. Gamers die hun spelers het belachelijkste vreugdedansje ooit laten doen

rv

13. De excuustruzen die voor alles een uitleg hebben

"Dat was géén offside toen ik passte!", "Ik was nog niet klaar!", "Die speler passt altijd naar de verkeerde!", "Ik heb per ongeluk op de verkeerde knop gedrukt!", "Mijn manneke draaide naar de verkeerde kant!"

Nog veel gameplezier!