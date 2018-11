13 Belgen strijden dit weekend in kooi voor titel van beste ‘Street Fighter’-gamer ter wereld sam

09 november 2018

15u37

Bron: Red Bull Media 1 Games Morgen en overmorgen vindt in Parijs de wereldfinale Street Fighter V Arcade Edition plaats tijdens het Red Bull Kumite-evenement. In Salle Wagram spelen ook 13 Belgische gamers mee, onder wie Takamura als grootste kanshebber.

Brusselaar Takamura - echte naam Rabiae Houmaid - won onlangs de Belgische kwalificatieronde in zijn thuisstad. De gamer, die speelt met het personage Akuma, staat daarom hoger op de ranglijst dan de 12 andere Belgen, die zich online kwalificeerden.

“Ik train met de beste spelers van België,” laat de favoriet weten via de organisator. “Maar ik analyseer ook de games van mijn tegenspelers en ontwikkel een strategie om ze in de pan te hakken. Ik ga alles op alles zetten om de Last Chance Cypher te overleven. Ik ben ook niet aan mijn proefstuk toe natuurlijk. Ik speel veel internationale toernooien en won er al vier in België. Ik ben alleszins goed voorbereid en heb er zin in!”

Verloop

De 13 Belgen nemen morgen deel aan de zogenaamde Last Chance Qualifier, waar in totaal 256 spelers van over heel de wereld zitten. Naast Takamura gaat het om Kenpachi, Fuhajin, Nightcross, NSS, Zou, Anass, Sbirelee, FAL-co, McQueen, Bigmara Ramiz, Majorstart en CCL.

De beste 16 spelers nemen het dan een dag later tegen elkaar op in een kooi op een achthoekig podium. Het toernooi is live te volgen op Twitch, iets waar vorig jaar meer dan 1.4 miljoen mensen op afstemden.

Programma zaterdag:

10.30: start livestream

10.30 – 15.30 : poulefases

15.45 – 17.00 : wedstrijden TOP 48 > TOP 16

17.00 – 22.00 : wedstrijden TOP 16 > Final 2 (Zij krijgen een ticket voor de finale op 11/11)

Zondag:

14.15 - 14.35 : start livestream + openingsceremonie

14.35 - 17.30 : wedstrijden TOP 16 > TOP 12

17.50 - 20.00 : wedstrijden TOP 12 > TOP 4

20.00 - 22.00 : wedstrijden TOP 4 > GROTE FINALE