"Ziek en weerzinwekkend": game krijgt bakken kritiek wegens scène waarin vader kind doodt

Bron: Daily Mail 4 rv Games De game Detroit: Become Human ligt onder vuur omwille van een controversiële scène waarin een vader zijn dochter ombrengt. De oprichtster van Childline, een Britse dienst waarnaar kinderen met problemen kunnen bellen, wil dat de scènes uit het spel verwijderd worden. Ze noemt het spel "ziek en weerzinwekkend".

Detroit: Become Human is een donkere thriller die zich afspeelt in de nabije toekomst. In de trailer is te zien hoe je speelt als Kara, een androïde die als meid woont bij de agressieve alleenstaande vader Todd en zijn dochter Alice. De video maakt duidelijk dat je keuzes moet maken die leiden tot heel andere resultaten. Wanneer de vader het meisje boos de trap op volgt, blijkt even later dat hij haar heeft doodgeslagen. Als speler kan je dat vermijden door in te grijpen.

De game, die ontwikkeld wordt door Heavy Rain-studio Quantic Dream en volgend jaar verschijnt voor de PlayStation 4, is voor alle duidelijkheid niet bedoeld voor kinderen. Ook de trailer bevat een waarschuwing voor de schokkende beelden.

Maar voor Esther Rantzen, de oprichtster van Childline, is dat het punt niet. "Geweld tegen kinderen is geen entertainment. Het is geen spel", zegt ze aan de Daily Mail. "Het is een echte nachtmerrie voor duizenden kinderen die deze soorten scenario's moeten doorstaan. De makers van dit spel zouden zich grondig moeten schamen. Ik vind het pervers. Wie denkt nu dat een kind slaan entertainment is?"

Rantzen staat niet alleen. "Eender welke game die kindermisbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld trivialiseert of normaliseert voor entertainment is onaanvaardbaar", zegt Andy Burrows van de Britse NSPCC, de Nationale Dienst voor de Preventie van Geweld tegen Kinderen. Hij zegt ook dat kinderen en jonge mensen vaak 18 plus-games spelen voor ze die leeftijd bereikt hebben.

Peter Saunders, de oprichter van de Nationale Vereniging van Mensen die Misbruikt werden in hun Kindertijd, gaat nog een stap verder. Hij stelt dat "mishandelaars kicken op dingen zoals dit. Wat we zonder twijfel weten is dat videogames uiteindelijk worden gespeeld door kinderen en dat, schrikwekkend genoeg, de verspreiding van sappige en schokkende beelden eigenlijk geweld en misbruik aanmoedigt. En we weten dat misbruik in al zijn vormen aan het escaleren is op deze planeet, dus waarom helpen we het niet constructief te tackelen in plaats van het te sensationaliseren en er proberen geld uit te slaan?"

De zaak heeft ook de politiek bereikt. Volksvertegenwoordiger Damian Collins, de voorzitter van het Lagerhuiscomité voor Cultuur, Media en Sport, noemt het "compleet verkeerd dat huiselijk geweld wordt opgevoerd in een videospel, wat dan ook de motivatie is. Huiselijk geweld is geen spel en dit banaliseerde het gewoon. Ik maak me zorgen dat het spel gamers die zelf het slachtoffer zijn geweest van misbruik, zal beïnvloeden in de manier waarop ze omgaan met de daders van het misbruik. Het is gevaarlijk om een zaadje in mensen hun hoofden te zaaien dat geweld de manier is om om te gaan met daders. Het is contraproductief en kan hen in nog meer gevaar brengen."

"Van volwassenen, voor volwassenen"

David Cage, de man die het verhaal schreef en de game regisseerde, probeert de kritiek te weerleggen. "Als je je echt verdiept in de game en je hem speelt, dan zul je begrijpen dat het spel niet draait rond huiselijk geweld. Het is een deel van Kara's verhaal. Ze is geen slachtoffer en ze heeft een prachtig verhaal. Hopelijk zal je ontroerd zijn door wat gebeurt. "

"Een spel heeft evenveel recht als een boek of een theatervoorstelling om eender welk onderwerp te behandelen, ook huiselijk geweld"

De bekritiseerde scène noemt Cage "heel sterk en ontroerend". "Ik wilde de speler in de positie van deze vrouw zetten. Ik koos haar standpunt", vertelt hij. "Wat belangrijk is voor mij, en wat belangrijk is voor Detroit, is dat een spel evenveel recht heeft als een boek of een theatervoorstelling om eender welk onderwerp te behandelen, ook huiselijk geweld."

Tijdens de Paris Games Week eind oktober kwam de scène ook ter sprake, samen met gewelddadige beelden uit The Last of Us Part 2. Jim Ryan, de baas van Sony Interactive Entertainment Europe en voorzitter van Global Sales and Marketing voor Sony Interactive Entertainment, nam het op voor de games. "The Last of Us is uiteraard een game gemaakt door volwassenen om gespeeld te worden door volwassenen", zei hij. Hij gaf aan dat de game waarschijnlijk een 18 plus-label zou krijgen. "Er is een markt voor mensen die houden van deze soort games. Volwassenen die houden van deze soort game. En we voorzien daarin. Aan de andere kant van het spectrum was er Concrete Genie, een game die mijn achtjarige dochter erg graag wou spelen."

Maar Kindercommissaris voor Engeland Anne Longfield zegt dat wat dan ook de motivatie van de makers was, "dat het lijkt uit te draaien op klungelige, ongepaste en expliciete gameplay die niet meer is dan een onaangename, uitbuitende manier van geld te verdienen op de rug van echt leed".

