'South Park: The Fractured But Whole' is maar voor één gat te vangen Ronald Meeus

20u52 0 Ubisoft Screenshot uit 'South Park: The Fractured But Whole'. Games Drie jaar geleden was South Park: The Stick of Truth een uniek videogame-meesterwerkje, met een succesrecept dat moeilijk te kopiëren was. Dat blijkt zeker nu uitgever Ubisoft het, met The Fractured But Whole, vruchteloos heeft geprobeerd.

Temidden van de wereldwijde polemiek over toxische mannelijkheid een superheldengame op de markt brengen waarin het enige vrouwelijke personage de naam Call Girl krijgt. Ai ai ai. Maar gelukkig is dit South Park: The Fractured But Whole, en weet iedereen dus meteen wat voor vlees er in de kuip zit. Het is opnieuw een speelbare aflevering van South Park op uw gameconsole, een Amerikaanse animatiereeks waarvan de parodiërende humor zo ver over de schreef gaat dat ze de kijker naar een Absurdistan teleporteert waar de wetten van smaak en fatsoen geen betekenis hebben.

Ubisoft Ubisoft

Tijdbuigende scheten

Visueel vertoont The Fractured But Whole geen verschil met de animatiereeks. En net zoals dat vaak gebeurt in de serie staat er een onschuldig kinderspelletje centraal, dat vreselijke repercussies krijgt op een hele dorpsgemeenschap. Een verschil is dat de verzinsels van de etterbakjes deze keer zijn gebaseerd op de Marvel- en DC-superheldenverhalen in plaats van de Tolkieneske fantasy uit de drie jaar oude voorganger South Park: The Stick of Truth, maar verder is er ontzettend weinig veranderd. Gloeischeten zijn nog altijd superkrachten, om het snelst voor de neus waaiende voorbeeld maar te noemen. Al kunnen ze deze keer zo ranzig zijn dat ze de tijd kunnen buigen.

Ubisoft Ubisoft

Succesformule kwijt

The Stick of Truth was een onverwachte klassieker. Twee dingen zorgden daarvoor: het feit dat seriebedenkers Matt Stone en Trey Parker er intensief aan meewerkten, net als Obsidian Entertainment, een studio van mensen achter de befaamde Fallout-games die uitgever Ubisoft in de arm nam om er een degelijke role playing game van te maken, een nogal nerdy gamegenre dat gebaseerd is op personagestatistieken.

De ontwikkeling van The Fractured But Whole werd overgenomen door een eigen Ubisoft-studio, maar die wist het solide speelelement van de eerste game zelfs nog te verbeteren. Waar het misgaat is in de humor. Ubisoft houdt vol dat Stone en Parker evenveel betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van The Fractured But Whole als bij de vorige, maar dat is erg moeilijk om te geloven. En als het zo is, hadden ze er deze keer minder zin in. Er zitten nog steeds grinnik- en schatermomenten in, maar ze liggen niet meer achter iedere hoek. Bovendien waden ze niet meer zo diep in de poel van onverdroten quatsch waarvoor Stone en Parker bekend zijn.

The Fractured But Whole is een betere game dan zijn voorganger. Maar ook een véél zwakker South Park-product.

South Park: The Fractured But Whole is uit voor PlayStation 4, Xbox One en Windows.

