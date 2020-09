'Sign in with Apple'-knop verdwijnt bij Fortnite redactie

10 september 2020

16u19

Bron: ANP 2 Games De strijd tussen Apple en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games zet zich voort. In een tweet heeft Epic Games bekendgemaakt dat de 'Sign in with Apple'-knop voor Epic-accounts vanaf 11 september verdwijnt. Gebruikers worden aangespoord om hun inloggegevens aan te passen.

De onenigheid tussen de twee bedrijven begon toen Apple Fortnite uit de Appstore verwijderde omdat de gamestudio een eigen in-app betalingssysteem had geïntroduceerd - dat buiten de Appstore liep, en waar Apple dus geen deel van af kon snoepen. Epic Games is naar de rechter gestapt om die verwijdering terug te draaien, maar inmiddels is ook Apple naar de rechter gestapt en eist het een schadevergoeding om misgelopen inkomsten. Volgens het onlinenieuwsplatform Emerce heeft Apple zeker 600 miljoen dollar verdiend aan Fortnite.

Volgens Epic is het voor gebruikers mogelijk om later hun account nog terug te halen als ze niet op tijd hun accountgegevens vernieuwen, maar moeten ze daarvoor wel direct contact opnemen met de studio. Het is voor gameontwikkelaars in de Appstore verplicht om de inlogknop van Apple aan te bieden als ze ook inlogroutes via derde partijen aanbieden, zoals Facebook of Google. Volgens technieuwssite The Verge is dat waarschijnlijk de reden dat Epic Games de inlogknop überhaupt heeft aangeboden.

Fortnite is het meest populair op iOS, het besturingssysteem van Apple. Epic heeft gezegd dat 116 miljoen van hun geregistreerde gebruikers zich op iOS bevinden. Dat is bijna een derde van de 350 miljoen geregistreerde Fortnitegebruikers.

