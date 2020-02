'Resident Evil 3' brengt nog meer klassieke gamehorror terug

JL

28 februari 2020

18u08 0 Games Vorig jaar smaakte een solide remake van klassieker Resident Evil 2 - zowel bij de gamer als bij productiehuis Capcom - naar meer. Een nieuwe brok zombiehorror laat dan ook niet heel lang meer op zich wachten: begin april schuiven we de remake van opvolger Resident Evil 3 in onze console. We checkten alvast een paar uur uit de game in Londen.

Na het beklemmende Resident Evil 7: Biohazard (2018) was de bekende horrorspellenreeks weer helemaal onder de aandacht van gamers gekomen. Het Japanse gamehuis Capcom smeedt sindsdien het ijzer terwijl het heet is, en goot in 2019 een van de klassiekers uit de serie, Resident Evil 2 (1998), in een deftige remake. Die game werd een kritisch succes, dat vorig jaar in heel wat ‘games van het jaar’-lijstjes opdook, en schoof - met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren - zelfs vaker over de toonbank dan de gameclassic waarop hij gebaseerd was.

Op 3 april mogen we ons al aan een opvolger verwachten. Resident Evil 3 geeft de opvolger uit 1999 dezelfde behandeling: mooiere graphics (de sprong in rekenkracht die de consoles op die twintig jaar hebben gemaakt is natuurlijk enorm), een verhaal dat de paden van de voorganger volgt maar wel zijn eigen zijpaadjes zoekt, en kleine maar noodzakelijke ‘tweaks’ om de gameplay te moderniseren.

Beetje ziekelijk

Ook: zieke horror. Die zat natuurlijk ook al in de originele game, en over de hele lijn spaarde de Resident Evil-serie - ook op minder krachtige spelhardware - de gore niet. Maar laat je in de Resident Evil 3-remake niet vangen door een van de zombies die het Amerikaanse stadje Raccoon City overspoelen, want je krijgt gortige beelden van een hoger niveau te zien, met afgebeten strottenhoofden en andere viezigheid. Op een bepaald moment moest hoofdpersonage Jill Valentine overgeven van viezigheid die in haar mond was beland, en was ook ondergetekende, die haar bestuurde, even een luchtje gaan scheppen in de straten van Londen, waar vorige week een previewdemo van een uur of drie uit de game werd vertoond.

Maar natuurlijk ging de grafische vooruitgang van de afgelopen twintig jaar niet volledig op aan ziekere horror: Resident Evil 3 is vooral opgevat als een blockbustergame van zijn eigen tijd, déze dus, en goot de klassieker in een hypermodern visueel jasje.

Vuile honden

Wie de originele game uit 1999 heeft gespeeld, kent het nogal eenvoudige verhaal van Resident Evil 3 ook: je moet als speler Jill, en een andere tros overlevenden van de zombie-uitbraak, uit het hermetisch afgesloten stadje loodsen. Die spelers die de classic kennen zullen zich vast ook nog wel herinneren hoe moeilijk het soms was om van je af te bijten, en dat element zit nog steeds in deze remake. Vluchten is beter dan vechten, aangezien je mathematisch wellicht nooit genoeg kogels zult hebben om alle lillende ondoden in het stadje permanent uit te schakelen.

Resident Evil 3 is namelijk een survival horror-game pur sang: vluchten is beter dan aanvallen, kreupel schieten is beter dan uitschakelen (want minder kogels kost), en door op een rode ton te schieten dood je een hoop zombies tegelijk. Ook de bekende vijanden uit het origineel zijn terug, zoals die verdomde honden. En natuurlijk - want in de game uit 1999 zat hij zelfs in de titel - de Nemesis, een überzombie die bijna niet te verslaan is, en ook op de meest onmogelijke momenten komt opgedoken. Alle kogels die hij mooi had gespaard bij de ‘gewone’ zombies, moest ondergetekende tijdens een afsluitende bossfight noodgedwongen in deze tiep pompen.

‘Resident Evil 3' verschijnt op 3 april voor PlayStation 4, Xbox One en pc.