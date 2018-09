'Red Dead Redemption 2' plant roof op de Game van het Jaar-postkoets Raf Picavet

24 september 2018

10u45 2 Games Een duik van drie uur in deze westerngame bleek niet meer dan pootjebaden, maar gaf toch al een indruk van de duizelingwekkende ambitie en onderdompelende diepte die de jongens achter Grand Theft Auto op 26 oktober beloven.

Red Dead Redemption 2 moet zowat een van de meest geanticipeerde videogames van dit jaar zijn. Na een verdacht langere radiostilte in de aanloop naar de release, mochten we onlangs dan toch voor het eerst met de game aan de slag. We wandelden weer buiten met een mix van opluchting, licht ongeloof en honger naar meer. Hoe breed de open spelwereld reikt, daar zullen we pas achter komen na een paar dozijn uur in de game. Hoe overtuigend, diep en realistisch die is uitgewerkt, daar geven we graag al enkele staaltjes van.

Kort door de bocht nog even kaderen: Red Dead Redemption 2 is een filmische openwereld-westerngame. Jij speelt, of liever: jij bent daarin de outlaw Arthur Morgan, die met zijn bende een leven voor zichzelf tracht te kerven uit een Amerika dat zijn Wilde Westen-tijdperk bijna, maar nog niet helemaal heeft afgesloten. Het is een prequel voor Red Dead Redemption, dus die hoef je niet gespeeld te hebben om mee te zijn.

Realtime baardgroei

Inderdaad, de gelaatsbeharing van je personage groeit naarmate de in-gametijd verstrijkt. Waar je in andere games met een kale kop een kapper binnengaat en met een afro weer buiten stapt, werkt dat hier realistischer. Een barbier kan je volle houthakkersbaard tot een Franz Jozef, handle-bars of bakkebaarden terugsnoeien, maar niet omgekeerd. Foute keuze gemaakt? Dan hang je daar net zo lang aan vast als die keer dat je zo’n streepje uit je wenkbrauw een halve dag lang een goed idee vond.

Vlees, vliegen en bederf

Door te jagen voorzie je het kamp van proviand. Of geld, als je het vlees en eventueel de pels verkoopt. We schoten drie kogels in een onfortuinlijk passerend hert. Dat is heel wat moeilijker met pijl en boog, maar je kan de huid dan wel duurder verkopen. We tilden het gevilde beest achterop ons paard en trokken richting slager. Niet veel later dienden de eerste vliegen zich aan. Hoe langer je zo’n stuk vlees aan de buitenlucht blootstelt, hoe minder waarde het als voedsel of koopwaar heeft.

Die eerste indruk

Omdat we dat pas gevilde wild even over onze schouder droegen, reden we een paar uur rond met een vrij grote bloedvlek op onze lange overjas. Dat leverde ons herhaaldelijk afkeurende, kritische of achterdochtige blikken op. Een mooi staaltje van hoe deze game de wereld en zijn duizenden inwoners tot een overtuigende, ademende en onderdompelende beleving wil maken. Niet enkel je reputatie, maar je uiterlijk en houding beïnvloeden de relatie tussen jou en de wereld.

Bouwverlof?

In een van de stadjes die we aandeden werd een huis gebouwd. De jongen van ontwikkelaar Rockstar die onze hands-on begeleidde, vertelde ons dat wanneer we later zouden terugkeren, het huis verder afgewerkt en uiteindelijk helemaal klaar zou zijn. Tenzij jij het soort outlaw blijkt die het transport van de planken naar het houthakkerskamp en zagerij in omgekeerde richting volgt om daar aan het roofmoorden te slaan. In dat geval stopt de constructie. De wereld doet dus zijn eigen ding, los van jou, maar je acties hebben wel degelijk consequenties voor die wereld.

Handrembocht te paard

Je paard is geen wegwerp-accessoire. Al naargelang het karakter reageert het op vermoeidheid, verwaarlozing, stress, het weer en vooral op hoe jij het behandelt. Wat grooming en een geruststellend klopje op zijn tijd, lonen hier absoluut de moeite. Hoe sterker de band met je trouwe viervoeter, hoe beter en sneller zijn respons op je commando’s. Er is zelfs een optie om je paard te laten vluchten opdat het geen verdwaalde kogels zou opvangen. Want een hengst die je tot zo’n korte draaicirkel hebt gegroomd, die geef je niet zomaar op.

Red Dead Redemption 2 verschijnt op 26 oktober voor PlayStation 4 en Xbox One.