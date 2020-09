‘Prince of Persia: The Sands of Time’-remake steekt magie van 1001 nachten in nieuw jasje Ronald Meeus

11 september 2020

14u47 0 games Met Prince of Persia: The Sands of Time uit 2003 zette Ubisoft zijn eerste ware blockbustergame neer. Zeventien jaar later werkt het Franse gamebedrijf nu aan een remake, maar de uitdaging is groot: zal hij er fris genoeg uitzien om nostalgische gamers die de originele game hebben gespeeld opnieuw voor zich te winnen, én nieuwe spelers kunnen aantrekken met gameplay van vandaag?



Remakes van klassieke videogames kom je wel vaker tegen in het winkelrek. En niemand speelt ze graag, want ze slaan meestal op twee gebieden de bal mis: onder het opgefriste decor blijven meestal de oubollige animaties van weleer zitten, en de eisen die moderne gamers stellen qua gameplay zijn heel anders. Pas pakweg de afgelopen twee à drie jaar slagen gamemakers erin om die twee hordes ordentelijk te nemen, door middel van een radicale remake: succesgames als Resident Evil 2 Remake en Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy doorbraken de decennia oude vloek door helemaal terug vanop de tekentafel te beginnen, en in essentie gloednieuwe games gebaseerd op bekende motieven en personages te zijn.

Radicale remake

Dat is ook het plan dat gamebedrijf Ubisoft zichzelf voorhoudt met een zonet aangekondigde remake van Prince of Persia: The Sands of Time, een game uit 2003 die uiteindelijk 14 miljoen exemplaren verkocht dankzij zijn 1001-nachten-vibe en zijn unieke combinatie van klimmen, vechten en omgevingspuzzels oplossen. “Ubisoft wilde zich aan een remake van een van zijn klassiekers wagen; dit was daar de ideale kandidaat voor”, zegt gamedirector Pierre-Sylvain Gires.

Die ‘radicale’ remake wordt momenteel ontwikkeld bij twee Indiase studio’s van de wereldwijde gigant: Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai. Daar sleutelen ze niet alleen aan de decors van de game, maar ook aan de gameplay. Klimmen en springen zal vlotter gaan, belooft Gires, en ook de unieke manieren waarop de tijd kon worden gemanipuleerd in het origineel moeten nog wat unieker worden. “De output zal min of meer hetzelfde zijn, maar dingen als slow motion en mega freeze zullen merkbaar impactvoller aanvoelen”, zegt Gires. “Alle tijdskrachten zijn een tikkeltje verbeterd. Dat geldt ook voor het geluid en de visuele effecten. En de camerabewegingen: gamers zijn vandaag veel kieskeuriger dan zeventien jaar geleden. Toen we de originele game opnieuw speelden, merkten we zelf dat de camerabesturing daarin – hoewel prima voor zijn tijd – niet meer mee was met hoe zo’n game vandaag wordt gespeeld. Daar hebben we dus flink aan gesleuteld.”

Anders geacteerd

Wat de animaties van het hoofdpersonage betreft, werden deze keer de technieken van motion capture – acteurs en stuntlui spelen alles voor in een opnamestudio – gebruikt om het vloeiender te maken dan wat spelers van de originele game misschien gewend zijn. Acteur Yuri Lowenthal, die het personage in 2003 speelde, keerde terug, maar liet deze keer niet alleen zijn stem, maar zijn volledige lijf capteren.

“Ik heb in essentie de tijd kunnen terugdraaien om het beter te doen”, zegt Lowenthal. “Niet alleen is mijn bijdrage groter, maar in een MoCap-studio ontstond er ook een beter samenspel met love interest Farah, deze keer gespeeld door de absoluut fenomenale Canadese actrice Supinder Wraich. Het is plezieriger om te spelen met andere acteurs in je buurt, en je volledige lichaam in de schaal te gooien. Maar ik voelde me ook wel vijftien jaar ouder dan toen ik de rol voor ’t eerst op me nam (lacht).”