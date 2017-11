"Pokémon Go leidde tot meer dan 140.000 verkeersongevallen in VS" 26,5 procent meer ongelukken in de buurt van Pokéstops sam

Pokémonfans die achter het stuur zo opgingen in het smartphonespel Pokémon Go hebben in de Verenigde Staten naar schatting meer dan 140.000 verkeersongelukken veroorzaakt. Dat concluderen twee professoren van de Purdue University na een onderzoek in een testgebied.

In Pokémon Go moet je je met je smartphone naar zogenaamde Pokéstops begeven om daar virtuele beestjes te vangen. Sommige functies vereisen ook dat je afstanden te voet aflegt, waardoor nogal wat mensen liever tergend traag met de wagen rijden in plaats van te wandelen. Ontwikkelaar Niantic bouwde weliswaar systemen in die dat moesten verhinderen.

De grote hype is al even gaan liggen, maar in de zomer van 2016 was Pokémon Go overal. De populariteit had positieve effecten, want veel Pokémonjagers maakten lange wandelingen, nieuwe vriendschappen ontstonden en op heel wat plaatsen nam de sociale controle toe omdat meer mensen zich op straat begaven. Aan de andere kant werden ook spelers op afgelegen plaatsen overvallen en rolden ook berichten binnen van onvoorzichtige spelers die ongelukken veroorzaakten.

Meer ongelukken

Mara Faccio en John J. McConnell zochten uit in welke mate verkeersongelukken gelinkt konden worden aan de game. En de resultaten van hun onderzoek, dat nog geen peer-review heeft gekregen, zijn schokkend. Ze verzamelden data van ongelukken die verband hielden met "afgeleid aan het stuur zitten" naar aanleiding van een toename van het aantal fatale ongelukken op Amerikaanse wegen. Sinds eind jaren 80 leek het aantal dodelijke ongelukken namelijk af te nemen, met 42.130 doden in 1988 en 29.867 in 2011. Daarna begon het aantal botsingen en dodelijke ongelukken opnieuw te stijgen. Toen de National Highway Traffic Society Administration (NHTSA) een toename van 7,2 procent meer doden zag in 2014, vroeg de dienst om dat te onderzoeken. Sindsdien bleef het aantal doden toenemen, tot 37.461 in 2016.

Terwijl het toenemend smartphonegebruik als de voornaamste oorzaak wordt beschouwd voor die stijging, koppelden Faccio en McConnell in hun studie Death by Pokémon Go de plaats van de ongelukken aan de aanwezigheid van Pokéstops. Ze deden dat voor het grondgebied van Tippecanoe County in Indiana en extrapoleerden die data naar heel de VS.

Verband

Pokémon Go werd gelanceerd op 6 juli 2016 en werd tegen het einde van die maand al 100 miljoen keer gedownload. De onderzoekers verzamelden gegevens van ongelukken tussen 1 maart 2016 en 30 november 2016, waaruit bleek dat het aantal ongevallen toenam in heel het gebied. De kans dat een ongeluk voorkwam binnen 100 meter van een Pokéstop was echter 26,5 procent hoger, terwijl Faccio en McConnell rekening hielden met talloze factoren zoals schoolvakanties en fluctuaties in bevolkingsaantallen. Elke keer toonden de gegevens een toename van het aantal ongelukken het jaar voordien op plaatsen die een Pokéstop kregen.

Alleen al in Tippecanoe County schrijft het onderzoek voor 500.000 dollar voertuigschade, 31 verwondingen en twee doden toe aan de Pokémon Go-gekte. Wat meer is, de onderzoekers stellen dat de daling van het aantal ongelukken consistent is met de afname van het aantal actieve Pokémon Go-spelers. Met andere woorden, toen mensen het spel beu werden, daalde ook het aantal ongelukken.

145.632 ongevallen in VS

De resultaten die je krijgt bij een extrapolatie van de data zijn natuurlijk speculatief. Maar wanneer de gegevens worden omgezet naar heel het land, zou Pokémon Go in amper vijf maanden hebben geleid tot 145.632 ongevallen met 29.370 verwondingen en 256 doden. De economische schade wordt geraamd op 2 tot 7,7 miljard dollar.

