"Pokémon Go krijgt opvolger: Harry Potter" HA

17u09

Bron: ANP 1059 Reuters Games Na de enorme rage met Pokémon Go schijnen de makers te werken aan een nieuw project: een vergelijkbare game over Harry Potter.

Die komt waarschijnlijk in de loop van volgend jaar uit. Volgens TechCrunch zal het spelletje 'Harry Potter: Wizards Unite' worden gedoopt. Het is niet bekend hoe het spel eruit zal zien, maar waarschijnlijk zal het op dezelfde manier werken als Pokémon Go: mensen moeten door de echte wereld lopen om punten te verzamelen en uitdagingen te overwinnen. De Pokémon-gekte leidde wereldwijd, ook in ons land, tot chaotische taferelen op straat en in parken.

Voor de nieuwe game zou Pokémon-maker Niantic Labs samenwerken met Warner Bros. Interactive en diens nieuwe dochter Portkey Games.

anp Pokémon Go zorgde vorige zomer voor een ongeziene hype.