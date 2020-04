“PlayStation 5 wordt op 4 juni officieel onthuld” Esports Club

30 april 2020

15u10

Bron: AD.nl 0 Games Het lijkt er sterk op dat de officiële onthulling van de PlayStation 5 niet lang meer op zich laat wachten. Jeff Grubb, een doorgaans goed ingevoerde journalist in de game-industrie, meldt dat het zogeheten ‘reveal event’ gepland staat op 4 juni.

Op het forum van ResetEra zei gebruiker Kunjiru afgelopen dinsdag dat hij zo gehoopt had op meer informatie over het onthullingsevenement, maar dat hij helaas blijkbaar nog moet wachten. Jeff Grubb reageerde daar in een kort bericht op en meldde dat dit evenement gepland staat op 4 juni. Grubb is journalist voor GamesBeat, onderdeel van VentureBeat, en heeft waarschijnlijk goede info.

Voorsprong op concurrentie

Bovendien lijkt 4 juni een perfecte datum voor Sony om de PlayStation 5 officieel te onthullen. Dit is namelijk een week voordat E3 plaats zou vinden. De grootste gamebeurs ter wereld is dit jaar afgelast, maar Sony had sowieso al aangekondigd niet aanwezig te zijn op E3.



Een eigen evenement een week voorafgaand aan de E3 past dus perfect in het plaatje en geeft Sony een voorsprong op de concurrentie. Hoewel de gamebeurs geannuleerd is, kan de geplande datum van Sony natuurlijk ongewijzigd zijn.

