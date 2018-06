"Opvolger van Xbox One verschijnt in 2020" Arnoud Wokke sam

14 juni 2018

14u34

Bron: Thurrott.com, Tweakers.net 2 Games Microsoft zou de volgende generatie Xbox-spelconsoles willen lanceren in 2020, beweert althans een bekende Microsoft-volger op Thurrott.com. Volgens de geruchten zou het gaan om meerdere modellen.

Details over de komende consoles zijn er niet, alleen dat de release gepland zou staan voor 2020. De codenaam voor het project zou Scarlett zijn. Thurrott gokt dat games compatibel zullen zijn met de huidige generatie Microsoft-consoles, maar ook dat is niet duidelijk.

Als het gerucht klopt, verschijnt de nieuwe Xbox sneller dan de PlayStation, waarover Sony vorige maand zei dat die ten vroegste uitkomt in 2021. Nintendo bracht vorig jaar pas de Switch uit, en geruchten over een opvolger zijn er nog niet.

Microsoft heeft niet gereageerd op het gerucht. De jongste console van het bedrijf is de Xbox One X, die vorig najaar uitkwam. Dat is een krachtigere versie van de eerdere Xbox One, bedoeld om onder meer games in 4K te kunnen spelen.

