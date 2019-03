“Nieuwe Xbox One zonder schijflade al vanaf mei in de rekken” kg

06 maart 2019

15u51

Bron: Windows Central 0 Games Microsoft lanceert volgende maand een versie van de Xbox One S die geen fysieke cd’tjes meer kan lezen. Dat meldt Windows Central. Je zal dus enkel nog digitale games kunnen draaien, maar in ruil daarvoor zou de console ook een iets lagere prijs meekrijgen. De volledige digitale Xbox One S zou vanaf mei verkrijgbaar zijn.

De Xbox One S All-Digital, zoals het ding naar verluidt zal heten, werd specifiek ontwikkeld om alleen digitale spelletjes te draaien. De console wordt zelfs niet meer uitgerust met een lade voor de schijfjes.



Doordat Microsoft de prijzige blu-rayspeler laat vallen, zou het toestel ook een stuk goedkoper worden dan zijn voorgangers. Concrete details over een adviesprijs zijn niet bekend.

Abonnement

Volgens sommige geruchten zou Microsoft bovendien overwegen om de console te voorzien van enkele voorgeïnstalleerde spellen. Naar verwachting speelt ook de digitale abonnementsdienst Xbox Game Pass een grote rol op de Xbox One S All-Digital. Met het abonnement krijg je onbeperkt toegang tot een honderdtal spellen voor 9,99 euro per maand.

Volgens Windows Central zou de schijfloze Xbox One S al vanaf april te bestellen zijn en moet de console vanaf mei in de rekken liggen. Microsoft heeft de komst van de nieuwe spelcomputer overigens nog steeds niet officieel bevestigd, hoewel er al sinds november geruchten over het toestel de ronde doen.