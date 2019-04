“Nieuwe PlayStation kan ook overweg met PS4-games” kg

17 april 2019

15u07

Bron: Wired, The Verge 0 Games Sony heeft meer informatie losgelaten over de opvolger van de PlayStation 4. De gameconsole wordt niet alleen veel sneller, maar zal ook overweg kunnen met de schijfjes van de PS4. Dat was niet het geval bij de PlayStation 3 en 4.

Voor het eerst worden concrete details gedeeld over de nieuwe gameconsole, die overigens nog geen officiële naam heeft. Zo werd bekend dat de PlayStation zal draaien op geheel nieuwe hardware die de console sneller dan ooit moet maken. Dat vertelde leidinggevend systeemarchitect Mark Cerny in een interview met Wired.



Eén van de grootste veranderingen is het type opslagmedia dat in de PS wordt verwerkt. De harde schijf wordt een SSD, die supersnelle laadtijden en gameplay mogelijk maakt. In een demonstratie toonde Cerny dat de fasttravel in ‘Spider-Man’ amper 0,8 seconde in beslag nam – op de oude console was dat nog 15 seconden.



De spelcomputer zal verder ook 8K-graphics en 3D-audio ondersteunen.

Ook PS4-spellen

Ook belangrijk: de games van de PlayStation 4 zullen ook gewoon werken op zijn opvolger. Volgens Cerny zijn beide spelcomputers gebaseerd op dezelfde architectuur, waardoor die ‘achterwaartse compatibiliteit’ mogelijk is. Dat was vroeger wel anders. Zowel de PlayStation 4 als de meeste versies van de PlayStation 3 kunnen geen oudere spellen draaien - een doorn in het oog van vele fans.



Het bedrijf bevestigde tot slot ook dat de PSVR-headset, de virtualreality-bril van Sony, compatibel zal zijn met de nieuwe PlayStation, maar wilde niet loslaten of er een nieuwe versie in de maak is. Ook over gametitels hield Sony de lippen nog stijf op elkaar.

2020?

Het is niet bekend wanneer de nieuwe PlayStation op de markt komt, maar volgens Cerny zal het niet meer voor dit jaar zijn. Aangezien ontwikkelaars al toegang hebben tot devkits – de hardware die ze nodig hebben om spellen voor de console te ontwikkelen – is een lancering in 2020 waarschijnlijk.