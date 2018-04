"Nieuwe Call of Duty ruilt singleplayer voor Battle Royale met tot 100 spelers" Joris Jansen sam

18 april 2018

17u44

Bron: Polygon, Eurogamer, Tweakers.net 0 Games Call of Duty: Black Ops 4, de volgende Call of Duty-game die verschijnt op 12 oktober, laat het singleplayerverhaal vallen en focust op multiplayer. Dat melden althans Polygon en Eurogamer op basis van meerdere anonieme bronnen.

Als Black Ops 4 geen singleplayermodus krijgt, wordt het de eerste Call of Duty-game waarbij een dergelijke verhaalmodus ontbreekt. Uitgever Activision liet weten niet in te gaan op geruchten en speculaties. Voor een officiële mededeling is het dus waarschijnlijk wachten tot 17 mei, wanneer de game wordt onthuld.

100 gamers tegelijk

Volgens de geruchten was het wel degelijk de bedoeling om een singleplayercampagne toe te voegen, maar zou die niet op tijd klaar raken voor de releasedatum. Een van de bronnen zegt dat ontwikkelaar Treyarch zich bij de ontwikkeling richt op de uitbreiding van de multiplayermodi en de populaire zombiemodus.

Ontwikkelaar Raven Software zou zijn ingeschakeld om een Battle Royale-modus te maken, die tot 100 spelers zou moeten laten samenspelen. Dat aantal zou waarschijnlijk wel niet worden gehaald op het moment van de release, maar ontwikkelaars zouden er alles aan aan doen om het doel wel te halen.

Andere game

Eventueel komt dit jaar nog een andere Call of Duty-titel uit. Verschillende bronnen meldden vorige maand dat Activision in 2018 een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 uitbrengt. Wellicht is dat nog deze maand, aangezien de game eerder opdook in een lijst van Amazon waarin stond dat de game in april uitkomt en 20 euro kost. Deze relatief lage prijs hangt mogelijk samen met het ontbreken van een multiplayermodus.