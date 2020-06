‘New Pokémon Snap’ komt naar Nintendo Switch Julian Huijbregts

18 juni 2020

10u27

Bron: Tweakers 2 Games The Pokémon Company heeft ‘New Pokémon Snap’ aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het gaat om een nieuwe game die gebaseerd is op het concept van de Nintendo 64-game ‘Pokémon Snap’. Spelers moeten in de game plaatjes schieten van Pokémon.

In een presentatie toont The Pokémon Company gameplaybeelden van ‘New Pokémon Snap’ en is te zien dat de game gemaakt wordt door videogameontwikkelaar Bandai Namco. Nintendo heeft ook een pagina online gezet met meer details en screenshots. Wanneer het spel uitkomt is nog niet bekend.

De nieuwe ‘Pokémon Snap’-game werd aangekondigd in een presentatie op YouTube en een nieuwsbericht op de Pokémon-website. Daarin kondigt het bedrijf achter Pokémon nog een tweetal kleine games aan en werd bekendgemaakt dat Mega Evoluties naar Pokémon Go komen. Wanneer en op welke manier is nog niet bekendgemaakt; daarover volgen binnenkort meer details.



Binnenkort verschijnt puzzelgame 'Pokémon Café Mix’ voor Android, iOS en de Switch. Spelers kunnen zich inschrijven om een seintje te ontvangen zodra de free-to-playgame beschikbaar is. Daarnaast is 'Pokémon Smile’ aangekondigd, een app die kinderen moet helpen bij het tandenpoetsen. De app is per direct beschikbaar voor Android en iOS.

Woensdag is ook Pokémon Sword en Shield-uitbreiding ‘The Isle of Armor’ uitgebracht. Die DLC (Downloadable Content) voor de Switch-game bevat een nieuwe verhaallijn en een nieuwe omgeving. De uitbreiding is te koop als onderdeel van een 30 euro kostende uitbreidingspas. Die pas geeft ook recht op de uitbreiding ‘The Crown Tundra’, die eind dit jaar verschijnt.