‘NBA 2K21’ geeft de speler meer tijd om te leren Ronald Meeus

04 september 2020

10u40 0 Games Een makkelijke game is het vandaag gelanceerde NBA 2K21, naar een goeie gewoonte die de basketbalreeks al twintig jaar trouw blijft, nog altijd niet: basketbalgames zijn nu eenmaal notoir moeilijk qua besturing. Maar de makers hebben er deze keer wel voor gezorgd dat je wat meer tijd krijgt om te leren. De basketbalcarrière van je ster begint in deze nieuwe editie ook al aan de universiteit.

Eerst heb je Fifa, met jaarlijks zo’n 10 tot 12 miljoen verkochte exemplaren, daarna NBA 2K, met gemiddeld 5 tot 7 miljoen: het zijn de twee sportgamereeksen met respectievelijk het hoogste en het tweede hoogste aantal verkochte exemplaren per jaar. Nochtans is er – buiten het voor de hand liggende dan - een enorm verschil tussen de twee: waar voetbalgame Fifa net zo goed in het ‘casual’ videogamesegment thuishoort, omdat het een game is waarvan een nieuwe speler vrij makkelijk de finesses oppikt, is basketbalspel NBA 2K behoorlijk lastig om onder de knie te krijgen. De speler moet een hoop knoppencombinaties uit het hoofd leren, en ook bij ieder shot het juiste effect zetten op zijn bal.

Jong begonnen

“We voelen ons niet geroepen om dat fundamenteel te veranderen”, vertelde gameplay director Mike Wang ons tijdens een presentatie van de game. “Het kernpubliek voor onze game vraagt net om een diepe focus op simulatie. Wat we wel doen met deze editie is nieuwe spelers de kans geven om te leren en te groeien. in de MyCareer-modus, waarin je de carrière van je basketbalster uitbouwt, hebben we er extra op toegezien dat de speler rustig, op zijn eigen tempo, de game onder de vingers krijgt. Zonder dat hij het gevoel hebben dat hij een tutorial aan het doorlopen is, want niemand wil eerst een half uur lesjes krijgen voordat hij aan de echte game begint.”

Die carrière begint in NBA 2K21 al in een universiteitsploeg. College basketball speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse basketbalcultuur. Maar er is nog een andere reden waarom de makers van NBA 2K21 – ondanks het feit dat ze het item enkele jaren geleden net uit de games haalden – het absoluut weer in deze nieuwe editie wilden. “Op gebied van gameplay levert het een langer voortraject op om de finesses van de game in de vingers te krijgen”, zegt senior producer Ben Bishop. “Maar het hoort ook gewoon bij de basketbalervaring. De eerste successen, na je universitaire basketbalcarrière gerekruteerd worden door NBA-ploegen in de jaarlijkse draft, een agent zoeken: het maakt de carrièremodus compleet. We hebben ook licenties genomen op tien universiteitsploegen.”

Nieuwigheden

Zoals dat ieder jaar weer hoort, zitten er ook bij NBA 2K21 wat kleine maar essentiële nieuwigheden in het spel tegenover de editie van vorig jaar. Meer kenmerkende bewegingsstijlen per speler die je op de court ziet, bijvoorbeeld. Of meer precisie in dribbelen, een shot maken, of het binnenleggen van een lay-up. Die kleine besturingstweaks komen mee in een verbetering van wat de ontwikkelaars van NBA 2K de Pro Stick-besturing noemen: de rechter duimstick dient voor balcontrole, en wordt preciezer en preciezer. “De manier waarop je een shot maakt, of een lay-up, is weer wat gladder, organischer in NBA 2K21”, zegt Wang. “Dat zijn natuurlijk hardcore-elementen, maar er is ieder jaar weer grote vraag naar verbetering op dat vlak.”

