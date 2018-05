"Maker is een trol": 'Active Shooter', de game waarin je kan spelen als schoolschutter, verwijderd van Steam Julian Huijbregts sam

30 mei 2018

15u17

Bron: Tweakers.net, Motherboard 4 Games De omstreden game Active Shooter is verwijderd van distributieplatform Steam, een week voor hij zou verschijnen. Het videospel is een simulatie van een schietpartij op een school waarin je zowel een agent als de schutter kan spelen. Valve, het bedrijf achter Steam, stelt dat de ontwikkelaar van de game een troll en dat hij eerder al van Steam werd geweerd.

Het spel kwam onder de aandacht van nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij in februari in een Amerikaanse school in Parkland, Florida, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. De nabestaanden reageerden geschokt op het bestaan van de "walgelijke" game en riepen Valve op het spel te verwijderen.

Trol

In een reactie aan Motherboard zegt Valve dat de game is verwijderd en dat ook ontwikkelaar Revived Games en uitgever ACID van Steam zijn geweerd. Het bedrijf stelt dat de persoon achter Active Shooter een trol is, die eerder games heeft uitgebracht die zijn verwijderd. De ontwikkelaar heeft volgens Valve in het verleden auteursrechten geschonden en reviews gemanipuleerd.

Bredere discussie

Valve laat zich verder niet inhoudelijk uit over de game. Het bedrijf zegt binnenkort een 'bredere discussie' over de inhoud op Steam aan te zullen gaan. Eerder deze maand kregen verschillende makers van erotisch getinte games op het platform een waarschuwing van Valve en de opdracht om hun games aan te passen

Cache

De pagina over Active Shooter is niet meer op Steam te vinden, maar is nog te bekijken via de cache van Google.

