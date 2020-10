'Let’s Sing presents Queen’: laat je innerlijke Freddie los en treiter je buren Steven Alen

08 oktober 2020

22u51 2 games Laat ik even met de deur in huis vallen: ik ben gek op zingen én op Queen. En wat doe je dan wanneer een karaokegame rond deze iconische band verschijnt? Kwelen, verdorie!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Queen-karaokegames zijn natuurlijk niet nieuw, en Singstar Queen verscheen zelfs al voor de PlayStation 2. De onbetwiste karaokekoning van de PlayStation heeft het voorbije jaar wel veel van zijn pluimen verloren, door de downloadwinkel te sluiten - boeh! Dat gunt de Let’s Sing-games wel wat meer ruimte onder de zon.

Ze missen wat snufjes zoals ondersteuning voor een camera en het delen van opnames, maar de basis zit goed. Je kan zowel USB-microfoons inpluggen als zingen via een smartphone-app, en dat werkt prima. Je kan samen met vrienden janken, scores online vergelijken en zelfs online zingen tegen registraties van anderen. Ben je er nu snel bij, dan kan je trouwens stoefen dat je zonder veel moeite in de top 30 wereldwijd zit.

Nummers

Een karaokegame staat of valt natuurlijk met de beschikbare nummers. Je kan kiezen uit dertig stuks, die een goed overzicht bieden van de carrière van Queen. Natuurlijk zal iedereen wel een paar favorieten missen, waarvan vooral Days of Our Lives echt jammer is.

Verder bevat de lijst natuurlijk de bekendste songs, die niet per se het plezantst zijn om te zingen. Maar pareltjes als In the Lap of the Gods of White Queen op een dergelijke commerciële release verwachten, is waarschijnlijk te veel van het goede.

Super is verder dat de nummers hun originele videoclip bevatten, al hangt daar soms wel een soort VHS-waas over.

Lijst

A Kind of Magic

Another One Bites The Dust

Bicycle Race

Bohemian Rhapsody

Breakthru

Crazy Little Thing Called Love

Don’t Stop Me Now

Fat Bottomed Girls

Good Old Fashioned Lover Boy

Headlong

I Want It All

I Want To Break Free

Innuendo

It’s A Hard Life

Killer Queen

Now I’m Here

One Vision

Play The Game

Princes Of The Universe

Radio Gaga

Save Me

Somebody To Love

The Invisible Man

The Show Must Go On

Tie Your Mother Down

Under Pressure

We Are The Champions

We Will Rock You

Who Wants To Live Forever

You’re My Best Friend

Freddie Mercury

Samengevat doet deze Let’s Sing Queen wat ie moet doen. Niet het minst je eraan herinneren wat een berg straffe nummers deze band ooit schreef, en natuurlijk hoe fantastisch Freddie Mercury zong. Hij zou vorige maand 74 zijn geworden, en veegde dan waarschijnlijk nog altijd de vloer aan met wie hem probeert na te zingen in deze game. We zullen het nooit weten - maar mijn buren hebben wel een vermoeden.

Let’s Sing presents Queen is beschikbaar voor PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One.