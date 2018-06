"Kick demon ass!": 'Devil May Cry 5' pakt uit met een van de opwindendste trailers van E3 sam

11 juni 2018

21u58 0 Games Terwijl veel games tegenwoordig hun epische insteek in de verf zetten met trage filmische trailers, jaagt Devil May Cry 5 de adrenaline lekker de hoogte in. Mag ook wel, voor een hack-and-slashgame.

"Kick demon ass" is het motto van de game, die pas verschijnt in de lente van 2019. Devil May Cry 5 werd aangekondigd tijdens de E3-presentatie van Microsoft, waarop Devil May Cry-regisseur Hideaki Itsuno kwam vertellen het de beste game wordt die hij ooit gemaakt heeft.

Met Devil May Cry 5 keert de game terug naar de verhaallijn van Devil May Cry 4 uit 2008. Een demonische dreiging steekt opnieuw de kop op om de aarde te bedreigen. In Red Grave City duikt een gigantische boom op de inwoners aanvalt en bloed opzuigt. De jonge demonenjager Nero maakt daarop zijn borst nat om samen met zijn kompaan Nico de helse invasie tegen te houden.

In 2013 verscheen met Devil May Cry trouwens nog wel een reboot van de game, maar die speelde zich af in een alternatieve realiteit. De nieuwe telg verschijnt voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows-pc, laat Capcom nog weten.