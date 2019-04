"Het was redelijk pittig": kijk hoe Belgen brons halen op WK escaperoom Steven Alen

14 april 2019

04u07

Op het WK escaperoom in Londen was het Belgische team Keep Escaping dit weekend sneller en slimmer dan 19 andere ploegen uit alle hoeken van de wereld. Dirk Delahaye, Tobias Van Bladel, Nick De Frangh en Joeri Jacobs moesten alleen de Slovaken en Kroaten laten voorgaan en behaalden zo brons.

Voor het evenement liet organisator Red Bull ‘Omni’s Escape’ ontwerpen, een escaperoom geïnspireerd door hacking waarvoor de deelnemers in drie kamers alles uit de kast moesten halen op vlak van creativiteit, logica, visueel denken, muzikaliteit, geheugen en strategie.

Hoe hectisch dat verliep, zie je in deze video, waarin onze landgenoten het ook hebben over onder meer de toekomst van de jonge sport, hun voorbereiding en natuurlijk de spannende halve finale.