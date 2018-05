"Get ready to die!": opzwepende trailer kondigt game 'Rage 2' aan sam

14 mei 2018

17u30 4

Gameproducent Bethesda lanceert een teaser voor Rage 2, een vervolg op een van de mooiste games op de vorige generatie consoles. De firstpersonshooter Rage haalde grafisch destijds echt nog alles uit PlayStation 3 en pakte ook uit met vrij origineel wapentuig en afwisselende gameplay. De game had veel potentieel, maar was geen échte hoogvlieger. (Lees hier onze recensie.)

Morgen verschijnt de gameplaytrailer van het vervolg, en vandaag maakt Bethesda ons al warm met een knallende montage op Ready to Die van Andrew WK. Wat alvast terugkomt, is de ‘wingstick’, een driebenige boemerang die prachtig blijft steken in de schedels van aanstormende tegenstanders!

