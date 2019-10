“Gedemoniseerd” Rusland boos op nieuwe ‘Call of Duty’ ADN

30 oktober 2019

16u24

Bron: ANP 0 Games De nieuwste versie van de game ‘Call of Duty’ is op de markt gekomen, en Rusland is niet bepaald blij met het eindresultaat. In een gebied van ‘Call of Duty: Modern Warfare’ speelt de gamer als een CIA-agent, die zich een weg moet banen door een vallei die zwaar gebombardeerd is door het Russische leger. Dat verhaal speelt zich af in een verzonnen land, Urzikstan, maar het vertoont overeenkomsten met een écht verhaal. En daar was het gebied juist door een coalitie onder leiding van de VS gebombardeerd.

De omstreden missie in ‘Call of Duty’ heet de Highway of Death. De gamer speelt als Alex, een CIA-agent in een pro-Amerikaanse militie. Alex zit als sluipschutter in een Urzikstaanse vallei vol uitgebrande autowrakken. Hij moet zich langs Russische sluipschutters vechten. De Russen zouden de vallei tijdens een invasie hebben gebombardeerd en vluchtelingen hebben vermoord.

De echte Highway of Death gebeurde in februari 1991. Toen Iraakse militairen zich over een snelweg terugtrokken uit Koeweit, werden de eerste en de laatste voertuigen in het konvooi gebombardeerd door de geallieerden. De resterende militairen konden geen kant op, het was bijna prijsschieten voor de Amerikaanse, Canadese, Britse en Franse troepen. Honderden Irakezen kwamen om het leven. Rusland vindt daarom dat de Amerikaanse makers van het spel proberen de geschiedenis te herschrijven.

Russische staatszenders hebben alvast veel kritiek op de game. Op beoordelingssite Metacritic klagen gamers dat Rusland wordt gedemoniseerd en dat slechte Russen tegenover goede Amerikanen staan. Een andere gamer zegt: "De graphics zijn goed, maar het verhaal is vuile propaganda en leugens.”