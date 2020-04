“Games mogen je leven niet overnemen”: opiniestuk van een ex-gameverslaafde Bavo Vroman

09 april 2020

13u29 0 Games Naar aanleiding van het overzicht van de Naar aanleiding van het overzicht van de leukste games om tijdens de lockdown te spelen, kroop psycholoog en ex-gameverslaafde Bavo Vroman in zijn pen. “Games zijn iets van deze tijd en kunnen ongelooflijk plezant zijn, maar ze mogen je leven niet overnemen”, klinkt het. Hieronder kunt u zijn opiniestuk integraal lezen.

De zestienjarige Bavo was in deze coronatijden gegarandeerd een van de jongeren die dagenlang voor zijn scherm zat te gamen. Had ik toen geweten dat ik een paar jaar later gameverslaafd zou zijn… Had ik toen ingezien welke invloed games op mij konden hebben… Had ik toen mijn ouders geloofd die me hiervoor waarschuwden… Waar zou ik nu gestaan hebben?

Een recent artikel zet mensen die door het coronavirus in hun kot moeten blijven aan tot het spelen van enkele – toegegeven, schitterende – games. Games zijn uiteraard heel leuk en helpen ook om op een aangename manier tijd te doden. Ze hebben een grote aantrekkingskracht, maar als je er onzorgvuldig mee omgaat, kan dat schade aan jezelf én anderen berokkenen.

Wat maakt gamen zo leuk? Iedereen kan sowieso een game vinden naar zijn of haar smaak. Er zijn tal van redenen die mensen aansporen om te gamen: vernieuwing, (online) sociaal contact met mensen van over de hele wereld, fantasierijke werelden, uitdaging… De meeste factoren vind je echter ook terug in realiteit. Met één cruciaal verschil: in virtuele werelden kan je de beste weergave zijn van jezelf in een mum van tijd. Bij het inloggen verdien je dikwijls meteen iets, zoals diamanten, geldstukken of ervaringspunten. Je hebt het gevoel dat je vooruitgang boekt. En dat zonder uit je bed te komen. Games zijn laagdrempelig en dat maakt het heel gemakkelijk om er iets op te bouwen waar je in het echte leven misschien van droomt.

Een leuke activiteit betekent niet per se een activiteit waar je je honderden uren wil mee bezighouden. Hoe komt het dan dat mensen moeiteloos urenlang aan een stuk gamen? Dat komt enerzijds door de ‘flow’ en anderzijds door de ‘dopamine’.

Flow

Flow verwijst naar een mentale toestand waar iemand zichzelf volledig verliest in zijn handeling. Je bent gefocust op de activiteit, hebt geen tijdsbesef, verliest weinig tot geen energie en presteert optimaal. Denk maar aan een taak op je werk of thuis waarbij de tijd lijkt stil te staan. Pas wanneer je naar de klok kijkt, merk je dat de uren zijn voorbij gevlogen. Om flow te ervaren, moet de activiteit voldoende uitdagend en comfortabel zijn. Comfortabel betekent hier dat de persoon de vaardigheden bezit om de activiteit succesvol af te ronden. Te veel uitdaging zorgt voor frustraties en stress, te veel comfort leidt tot verveling.

Games zijn een uitzonderlijk goed middel om mensen in een flow te krijgen en ze daarin ook gevangen te houden.

Games zijn een uitzonderlijk goed middel om mensen in een flow te krijgen en ze daarin ook gevangen te houden. De meest succesvolle games hebben een heel specifieke leercurve. De basisprincipes zijn makkelijk aan te leren, daarna wordt het spel systematisch moeilijker en om écht top te zijn, moet je enorm concurreren of grote inspanningen leveren. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde ‘Massive Multiplayer Online Role Playing Games’ waar spelers, guilds, clans en werelden voortdurend op proef worden gesteld. Een andere voorbeeld zijn ‘Battle Royale Games’, waar de gemiddelde gamer steeds genoeg wordt uitgedaagd doordat de mechaniek achter het spel steeds doelbewust een tegenstander voor je uitkiest.

Online games geven misschien de indruk dat je tegenstanders lukraak zijn geselecteerd, maar dat is niet zo. Het systeem koppelt je bewust aan spelers van je niveau en kiest tegenstanders die net iets zwakker of net iets sterker zijn. Als de overwinning zo dichtbij is dat je ze bijna kan ruiken, is de verleiding om verder te spelen des te groter.

Verveling in deze tijden is dus eigenlijk een goede zaak, minstens een opportuniteit.

Dopamine

Onze hersenen zijn grote netwerken met allerlei banen. Het brein stuurt voortdurend signalen door van de ene baan naar de andere. Dopamine is een ‘neurotransmitter’ die hierbij een belangrijke rol speelt. Het is een stof die toelaat dat het signaal van de ene baan naar de andere kan worden gebracht. De aanmaak van dopamine is gelinkt aan bepaalde activiteiten zoals beweging, plezier, leren, motivatie, beloning, maar ook verslaving. Games zijn heer en meester in het frequent aanbieden van beloningen en leermomenten: iemand na een moeilijk gevecht uiteindelijk toch verslaan, nieuwe spelbonussen vrijspelen (uitrusting, wapens, nieuwe te verkennen gebieden), spectaculaire effecten door het minutieus uitvoeren van een bepaalde aangeleerde combinatie, en meer. Er gaat geen seconde voorbij waar een gamer niet leert.

Verslavende middelen geven een enorme boost aan dopamine. Ze zorgen voor een opwekkend gevoel dat moeilijk te evenaren is door andere activiteiten. Bij frequent gebruik onthouden onze hersenen de activiteiten die deze effecten opwekken. Ze zetten ons zelfs aan om meer van die acties te ondernemen. Hersenen passen zich dus aan aan de manier waarop je ze gebruikt. De hierboven beschreven banen die we het meest gebruiken, worden sterker met elkaar verbonden. Andere verdwijnen naar de achtergrond. Sport, hobby’s, vrienden, school, familie… Activiteiten waar iemand vroeger plezier aan beleefde, worden dan saai, grauw en oninteressant.

Wees jezelf bewust van de realiteit en stel jezelf de volgende vraag: “Waar zou ik op dit moment kunnen staan als ik minder zou gamen?”

Pauze

Hoe vroeger je begint met het systematisch gebruiken van verslavende middelen, hoe gevoeliger de hersenen worden voor deze middelen. Daarom is het beter om niet de hele dag door te gamen (en regelmatig een dag, week of maand een gamepauze nemen kan ook geen kwaad). Doseer je gametijd en besteedt aandacht aan andere activiteiten. Gelukkig passen onze hersenen zich opnieuw aan, maar het vergt tijd om die andere hersenbanen terug te activeren. Verveling in deze tijden is dus eigenlijk een goede zaak, minstens een opportuniteit. ‘Oude’ banen kunnen terug opengaan en nieuwe banen worden aangelegd. Dat biedt ruimte voor creativiteit.

Dit alles is vanzelfsprekend geen pleidooi om gamen te verbieden. Games zijn iets van deze tijd en kunnen ongelooflijk plezant zijn, maar ze mogen je leven niet overnemen. Denk aan de quote uit de film Ready Player One: “Hoe gruwelijk en pijnlijk de realiteit mag zijn, het is de enige plaats waar je een degelijke maaltijd kan krijgen, omdat de realiteit echt is.”

Wees jezelf bewust van de realiteit en stel jezelf de volgende vraag: “Waar zou ik op dit moment kunnen staan als ik minder zou gamen?”

Bavo Vroman, klinisch psycholoog en mede-oprichter van GameChangers