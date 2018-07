"Fortnite maakte me een suïcidale drugsverslaafde", bekent tiener sam

31 juli 2018

13u07

Bron: Mirror 3 Games Dat Fortnite verslavend is, kwam al meermaals in het nieuws. Maar hoe erg de gevolgen daarvan voor sommige gamers kunnen zijn, blijft verbazen. Carl Thompson (17) uit het Britse Preston was zo verslaafd dat hij geld stal, speed begon te gebruiken en zelfs uit het leven wou stappen. Hij wil anderen nu waarschuwen.

De battleroyalemodus van Fortnite is een ware sensatie. De game heeft wereldwijd al 125 miljoen spelers die telkens met honderd tegelijk op een eiland worden gedropt en daar strijden tot één van hen overblijft. De game heeft een leeftijdsadvies vanaf 12 jaar. "Ik wil kinderen en ouders waarschuwen dat de manier waarop je game je opslorpt veel, veel erger is dan eender welk spel dat ik al gespeeld heb met een leeftijdsclassificatie van 18+. Het idee dat jonge kinderen dit spelen is angstaanjagend", zegt de jongen aan Britse media.

De jongen speelde eerder al 'verslavende' games als Call of Duty en Grand Theft Auto, maar vond steeds een balans tussen gamen, studeren en sporten. Dat veranderde echter wanneer de toen 16-jarige Carl in november begon met Fortnite. "Hoe meer gevechten je wint, hoe meer je wil blijven spelen", vertelt hij. "Elke keer je omkomt, beland je automatisch terug in de gevechtszone, dus het is als een eindeloze cirkel. Al wat je wilt, is stijgen in de rangschikkingen voor meer beloningen en een betere status." En zo bracht Carl bijna al zijn tijd door met het spel, soms twaalf uur aan een stuk.

Speed

Al snel begon de tiener lessen te missen, liet hij sport links liggen en stal hij geld van zijn ouders om de nieuwste wapens en upgrades in het spel te kopen. Aangezien hij doodmoe was van hele nachten te gamen, begon Carl ook amfetamines te slikken om wakker te kunnen blijven. "Ik ben altijd tegen drugs geweest, maar al wat ik wilde was de game meer spelen, en dit leek de enige manier", zegt hij.

Drie of vier keer per week speelde hij zo de hele nacht door, waardoor hij alleen nog maar méér speed nam om de dag door te komen. "Ik was een wrak, ellendig en niet meer in staat om te functioneren", klink het. Carl at ook bijna niet meer en pauzeerde zelfs niet om naar het toilet te gaan. "Op een ochtend plaste ik in een fles naast mijn bureau", bekent hij.

Nachtmerrie

Op een nacht in april werd het hem allemaal te veel. De jongen zag geen andere uitweg meer dan uit het leven te stappen, maar werd gelukkig tegengehouden door zijn vader. Het was pas op dat moment dat zijn ouders beseften wat er aan de hand was met hun zoon. "De verandering die we bij Carl het voorbije jaar hebben gezien, is als een nachtmerrie", zegt zijn vader Rob (39). "We schamen ons dat we als goede ouders dit hebben laten gebeuren. We hadden geen idee wat dit spel was, en wat het kon aanrichten." De jongen ging in therapie en is nu aan de beterhand.

"Ik ben doodongerust over hoeveel kinderen deze zomer verslaafd zullen raken aan het spel", zegt Carls moeder Carol (38). "Ik spoor elke ouder aan om spelconsoles 's nachts onbereikbaar te maken en om de waarschuwingssignalen op te merken. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent... deze game slorpt je op en verwoest levens."

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.