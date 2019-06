‘Final Fantasy VII Remake’ komt volgend jaar uit (en ziet er helemaal anders uit dan het origineel) kg

11 juni 2019

12u25

Bron: The Verge, Engadget, Gamespot 0 Games ‘Final Fantasy VII Remake’ wordt voorzien van een compleet vernieuwd gevechtssysteem en zal er heel wat anders uitzien dan zijn voorvader. Dat maakte Square Enix bekend op gamebeurs E3. Het spel komt in het voorjaar van 2020 uit.

‘Final Fantasy VII Remake’ – de remake van de klassieker uit 1997 - werd in 2015 al aangekondigd, maar sindsdien bleef het opvallend stil rond de game. Daar kwam deze week eindelijk verandering in. Naast een nieuwe trailer, deelde Square Enix ook wat details over de gameplay van de remake.



Om te beginnen zou ‘Final Fantasy VII Remake’ maar liefst twee blu-raydisks vullen, wat doet vermoeden dat het spel waanzinnig groot is. Het speelt zich af in de stad Midgar, waar het origineel ook begon, en zou een opzichzelfstaand geheel zijn. Square Enix had eerder al bekend gemaakt dat het om een project gaat in “meerdere delen”, hoewel niet helemaal duidelijk is wat dat betekent. Wellicht krijgt het spel nog enkele opvolgers.

Combat

Eén ding is al zeker: het ‘turn-based’ combatsysteem – het traditionele systeem waarbij je tijdens een gevecht beurtelings een actie moet selecteren – wordt flink aangepast. In de plaats komt een hybride systeem dat realtime vechten combineert met een “tactische modus”. In die modus wordt de tijd vertraagd, zodat spelers de tijd hebben om een actie kunnen selecteren, zoals een magische aanval of de ‘limit breaks’ van weleer.



‘Final Fantasy VII Remake’ komt op 3 maart 2020 uit voor PlayStation 4. Je kan het spel al bestellen voor 69,99 euro. Er is ook een deluxe-versie met soundtrack, DLC en kunstboekje voor 89,99 euro en een ‘1st Class Edition’ waarmee je ook een beeldje van Cloud krijgt voor maar liefst 299,99 euro.