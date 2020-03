'Final Fantasy VII Remake' haalt originele gameklassieker helemaal uit elkaar Ronald Meeus

04 maart 2020

15u37 0 games Het remake- en remaster-spook waart weer door de videogame-industrie. Maar als alle toekomstige herlanceringen zullen zijn als die van ‘Final Fantasy VII Remake’, doen ze wat ons betreft maar verder. Het lijkt een erg radicale heruitvoering te worden van één van de belangrijkste klassiekers die het medium de afgelopen twintig jaar baarde.

We hebben de afgelopen jaren al nieuwe uitvoeringen van honderden klassieke videogames de revue zien passeren, en voor geen daarvan liepen we echt warm. Maar sinds vorig jaar, met de remake van 'Resident Evil 2', voelen we een nieuwe wind waaien. Die voert nu ook heruitgebrachte versies van andere gameklassiekers naar onze contreien. Het is alsof de makers van de games eindelijk de gouden formule hebben gevonden: een radicale deconstructie van de originele game, alsof ze hem helemaal uit elkaar hebben geschroefd, waarna alleen de componenten die destijds echt ertoe deden werden hergebruikt, maar voor de rest vooral met nieuw materiaal werd gewerkt.

Blauwdruk behouden

Die aanpak kenmerkt nu ook ‘Final Fantasy VII Remake’, een vrij radicale heruitgave van de gameklassieker uit 1997. Alle genummerde afleveringen van de ondertussen al 33 jaar lopende 'Final Fantasy’-reeks spelen zich in een compleet verschillende fantasiewereld af. Het aparte aan die van de zevende aflevering destijds was dat die zich als eerste in een hypermoderne cyberpunk-wereld afspeelde, die in schril contrast stond met de lieflijkere fantasy-oorden van de zes voorgaande delen. In de remake ziet Midgar, de stad waarin deze hele game zich zal afspelen, er natuurlijk veel gedetailleerder uit, maar de blauwdruk van de originele stad zit er nog wel in.

“We gaan verder dan wat mensen zullen verwachten van zelfs een volledige remake van een videogame”, zegt Yoshinori Kitase, de producer van de game. “Het is een gloednieuw rollenspel, gebaseerd op een 23 jaar oud design. We baseerden ons ook op het originele verhaal, maar gaan bij deze remake dieper in op de personages en thema’s.”

Snediger knokken

Wat ook aardig werd bijgespijkerd, was het vechtsysteem. In de originele ‘Final Fantasy VII’ moest je je aanvallen nog kiezen uit een menu, wat vandaag - op een paar diehard-fans na - bij quasi niemand nog in de smaak valt. Dus ontwikkelden de makers een ‘combat’-systeem, dat veel snediger is, zonder dat je daar de complexiteit van de originele game voor verliest. Het werkt op twee niveaus: je hakt in op je tegenstanders door op de knoppen te rammen, maar wanneer je daardoor een soort van meter hebt gevuld, kun je eventjes de tijd vertragen (bijna stilzetten, eigenlijk), waarna je een veel gerichtere aanval kunt selecteren uit een lijst. Dat kan een toverspreuk zijn, maar je kunt ook een bepaalde vaardigheid bovenhalen of een item (zoals een toverdrank) in de strijd gooien. “We zorgen voor een perfecte mix tussen actie en tactiek”, zegt game director Tetsuya Nomura.