'FIFA 18' bestverkochte videospel in Europa in 2017 TT

17u33

Bron: Belga 0 Electronic Arts Fifa 18. Games Het voetbalspel 'FIFA 18' was in 2017 het bestverkochte videospel in Europa, zo maakt marktonderzoeksbureau GfK Entertainment bekend. Het voetbalspel van uitgever Electronic Arts laat de shooter 'Call of Duty: WWII' van Activision Blizzard en het actiespel 'Grand Theft Auto V' van Take 2 (eigenaar van Rockstar Games) achter zich.

Opmerkelijk: 'FIFA 18' is nog maar sinds eind september 2017 verkrijgbaar, terwijl 'Call of Duty: WWII' pas in november uitkwam. 'Grand Theft Auto V' is daarentegen al enkele jaren op de markt.

Voor de 'Games Chart 2017' baseerde GfK Entertainment zich op gegevens van vijftien Europese landen waaronder ook België. Afzonderlijke gegevens voor België staan niet in de mededeling van GfK Entertainment. Behalve België zitten ook Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland in de gegevens vervat.