'Fall Guys’ is 7 miljoen keer verkocht op Steam en meest gedownloade PS Plus-game ooit Julian Huijbregts

27 augustus 2020

14u30

Bron: Tweakers 4 iHLN Battleroyale-partygame 'Fall Guys’ is zeven miljoen keer verkocht op softwareplatform Steam. Het spel van ontwikkelaar Mediatonic doet het ook goed op PlayStation-consoles, volgens Sony is het de meest gedownloade game ooit via het PlayStation Plus-abonnement.

Sony noemt geen downloadaantallen, maar veel PlayStation Plus-abonnees hebben het spel gedownload, want volgens de consolebouwer is er niet eerder een game via het abonnement zo vaak gedownload. In mei had Sony’s betaalde multiplayerdienst 41,5 miljoen abonnees. ‘Fall Guys’ is in de maand augustus een van de games die gratis beschikbaar is voor PS Plus-abonnees.

Uitgever Devolver Digital maakt bekend dat de Steam-versie inmiddels zeven miljoen keer is verkocht. Een week na de release was het spel twee miljoen keer verkocht op online gamewinkel van Valve. Het spel staat op de vierde plek van meest gespeelde titels op Steam.



'Fall Guys: Ultimate Knockout’ is een battleroyale-partygame waarin maximaal zestig spelers het tegen elkaar opnemen. Zij kruipen in de huid van kleurrijke poppetjes en moeten een parcours met hindernissen afleggen in een afvalrace. De game is vergelijkbaar met tv-shows als ‘Wipeout' en het Japanse 'Takeshi’s Castle’.