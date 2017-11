"EA haalde microtransacties uit 'Star Wars Battlefront II' onder druk van Disney"

Bron: Tweakers.net 0 rv Star Wars Battlefront II Games Gamesbedrijf Electronic Arts (EA) haalde enkele dagen geleden microtransacties uit de nieuwe game 'Star Wars Battlefront II'. The Wall Street Journal vernam van een anonieme bron dit gebeurde omdat onder anderen Disney-hoofd Robert Iger zich zorgen maakte over mogelijke reputatieschade aan de Star Wars-franchise.

De game kreeg heel wat kritiek omdat je bovenop de aankoopprijs echt geld kon betalen om sneller vooruitgang te boeken. De betalingen waren ook omstreden omdat je er zogenaamde lootboxes mee kocht waarvan je de inhoud niet kende. Een vorm van gokken, waardoor kansspelcommissie in ons land een onderzoek opende.

Disney-bestuursleden begonnen zich volgens The Wall Street Journal ernstig zorgen te maken om de massale negatieve aandacht die de microtransacties op het internet kregen. Uiteindelijk zou Disneys chef consumentenproducten en interactieve media EA hebben gecontacteerd, waarna EA de microtransacties direct schorste. De zorgen van Disney zijn waarschijnlijk vergroot door de aankomende release van Star Wars: The Last Jedi, die op 13 december in de bioscoop te zien is.

Tijd en geld

Volgens fans kostte het buitensporig veel tijd om bepaalde 'helden' als bijvoorbeeld Darth Vader vrij te spelen zonder extra te betalen. Gamers menen dat ze met zo'n 60 euro al genoeg betalen voor het spel en dat mensen die extra betalen oneerlijke gameplayvoordelen krijgen, ook wel 'pay2win' genoemd. Een antwoord van EA op de heisa werd op Reddit zelfs de post met de meeste negatieve stemmen ooit.

Tegen dat de game vorige week op de markt kwam, had EA de benodigde speeltijd en prijs die het kost om helden vrij te spelen al verlaagd met 75 procent, maar dat bleek niet genoeg om klagers tevreden te stellen. EA bood zijn excuses aan en zegt nu hard te sleutelen aan het systeem. Hoe het systeem er straks gaat uitzien en wanneer het weer terugkomt, is op dit moment niet bekend.

Gokken

Ook het gebruik van zogenaamde lootboxes lag onder vuur. Dit zijn kistjes die spelers in de loop van het spelen verdienen, maar ook kunnen kopen met echt geld. In de kisten zitten verschillende items, waaronder upgrades waarmee personages en voertuigen sterker worden. Men klaagt ook hierover dat het gaat om pay2win-praktijken. Daarnaast zouden dergelijke lootboxes te veel lijken op gokautomaten, die een verslavende werking kunnen hebben en spelers dus zeer veel geld kunnen kosten.

Naast de Belgische kansspelcommissie startte ook de Nederlandse Kansspelautoriteit een onderzoek. In China zijn gamemakers wettelijk verplicht om de winstkansen van de verschillende beloningen uit lootboxes te vermelden.

